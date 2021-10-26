教育部修正私立大專停辦原則 教團憂欠薪合理化

教育部10月22日修正「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，全國教師工會總聯合會今天表示，他們認為此次修正是讓私校欠薪正常化，將來私校對於老師的欠薪將不再有所忌憚，對私校教師的薪資將造成嚴重侵害，呼籲教育部撤回這項修法。

教育部在10月22日修正「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3點第1項第2款，從原本規定的「學校積欠教師薪資，經本部依教師待遇條例處以罰鍰。」改為「學校積欠教師薪資，經本部依教師待遇條例處以罰鍰後，仍未積極改善，且情節重大」。

全教總解釋，這意指私校欠薪還必須有「仍未積極改善，且情節重大。」的條件，才會列入「停辦原則」中的「專案輔導學校」。技職司將使私校因積欠教師薪資，而列為「專案輔導學校」的機率大幅降低。對私校經營者來說，積欠教師薪資不再是「紅線」，積欠薪資的情形將更為嚴重，私校教師與學校協商薪資的空間也將大幅刪減。

全教總認為，技職司修正的文字，已經嚴重戕害教師待遇條例第17條中「私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額」的精神。

全教總分析，近年來許多私校因為少子化關係，不斷縮減教師的名額和薪資，其中有些私校的財務還算正常，卻仍然以少子化的理由要求老師減薪。最常見的手段就是對所有教師「個別約談」，並軟硬兼施的要求教師同意將學術研究加給打折，大部分教師在面對學校的壓力下同意減薪。

他們推估，未來將更肆無忌憚的對教師進行「個別約談」、逕行減少學術研究加給，這不僅大幅壓縮私校教師的薪資協商權益，也打擊私校教師的薪資。