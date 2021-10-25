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台積電青年文學論壇 陳雪 X 吳曉樂 後疫時代的作家生活

撰文 / 釋俊哲

聯副與台積電文教基金會自民國93年合辦「台積電青年學生文學獎」開始長期合作，發掘無數青年作家。適逢聯副70周年紀念，台積電與聯副再度攜手，從實體擴張至線上，策畫舉辦了「台積電青年文學論壇」。最新一期座談則以「瘟疫蔓延時——機智作家生活」主題，邀請到作家陳雪、吳曉樂進行對談，並由謝凱特主持。

「台積電青年文學論壇」最新一期講座，以「瘟疫蔓延時——機智作家生活」主題，邀請到作家陳雪（左）、吳曉樂（中）進行對談，並由謝凱特（右）負責主持。 記者吳致碩／攝影
「台積電青年文學論壇」最新一期講座，以「瘟疫蔓延時——機智作家生活」主題，邀請到作家陳雪（左）、吳曉樂（中）進行對談，並由謝凱特（右）負責主持。 記者吳致碩／攝影

散文作家謝凱特負責本次座談主持，同時也分享各種寫作與疫情期間生活經驗。 記者吳致碩／攝影
散文作家謝凱特負責本次座談主持，同時也分享各種寫作與疫情期間生活經驗。 記者吳致碩／攝影

「非典型」寫作者如何進行寫作？吳曉樂觀察她所認識的多數作家並沒有花太多時間去適應疫情，因為作家們平常已習慣在家工作，也會創造心理上對工作、居家的時間區隔，她認為反而是以「相對遊刃有餘」的方式步入疫情時期期間的工作節奏，並分享自己的儀式感是一定要早起、換上正經的衣服；陳雪則表示，由於從事寫作多年，重點反而不是如何進入寫作、而是如何回到生活，也因為疫情讓她意識到自己對工作的執著，甚至因為過度專心工作引起另一半的爭吵，也讓她得到心得：「當你背叛生活，生活就會懲罰你。」

陳雪並自陳並非有很多交際生活，但她喜愛上傳統市場、搭公車，讓她覺得有人氣，會觀察到各式各樣的人。但是這一年完全不同的迥異生活方式，讓她感到疫情「讓人活得不像自己」，甚至有時候覺得大腦被病毒（的思維）佔據了，以及對人與人之間接觸的恐懼，都是對寫作者的傷害。

當提到與伴侶的相處時，吳曉樂舉拖把為例，提到伴侶因為在疫情期間的更多相處、看到了寫作者心理痛苦掙扎的那一面，因而更可以同理；陳雪則大方坦承，因為近期嘗試寫作全新題材、請另一半幫她看稿，反而讓彼此都相當痛苦，甚至一度懷疑自己連最拿手的小說都不會了。主持人謝凱特則進一步分享經驗，點出對寫作者而言，或許不要將工作與伴侶關係綁在一起較好。

吳曉樂舉生活中的細節為例，提到伴侶因為在疫情期間的更多相處、看到了寫作者心理痛苦掙扎的那一面，因而更可以同理。 記者吳致碩／攝影
吳曉樂舉生活中的細節為例，提到伴侶因為在疫情期間的更多相處、看到了寫作者心理痛苦掙扎的那一面，因而更可以同理。 記者吳致碩／攝影

也由於疫情導致人世的離合，不少作家如楊牧、七等生都在去年離世，吳曉樂訝異發現自己有別過往，對朋友的喜訊特別有感，「可能千辛萬苦的去跟一個東西產生的聯繫，我會覺得很感動」。陳雪則分享自己在疫情期間失去了寵物，生死的感覺「在疫情期間特別強烈」，也讓她意識到要好好珍惜能和所愛的人相處的時光，更進一步也將眼光也從聚焦到了眼前，「現在想更多的是現在以及等一下。」

最後提到近期正撰寫的題材，吳曉樂新一部作品筆下的主角屬於「躺平主義」，是一個把自己關在房間裡、不想與外界接觸的人，小說進一步探討現代人是否「在虛擬的世界透露更多的感情」，並且「在真實的世界裡做了更多虛偽的事情」？是吳曉樂一直都很有興趣的面向。

而近作「無父之城」與「親愛的共犯」已經突破過往風格的陳雪，最新小說則描述連續殺人，也是她過往沒有嘗試過的題材；因為要搜集很多的素材，陳雪自陳是有生以來最辛苦的一次寫作，因為要鋪陳綿密的人際關係，研究心理狀態，並考慮合理性與說服力。

她並分享她的小說之夢有很多繁雜之處，「需要藉由一些不那麼正統的方式出現」。她並感性聯想每一個作家都像一顆樹，也許在所有葉子落盡之後，完整呈現的樹形才讓人們一窺全貌，而這本最新的連續殺人小說，「也會是這顆龐雜的文學之樹裡面，非常重要的一環。」

陳雪（右）表示，由於從事寫作多年，重點反而不是如何進入寫作、而是如何回到生活，也因為疫情得到心得：「當你背叛生活，生活就會懲罰你。」 記者吳致碩／攝影
陳雪（右）表示，由於從事寫作多年，重點反而不是如何進入寫作、而是如何回到生活，也因為疫情得到心得：「當你背叛生活，生活就會懲罰你。」 記者吳致碩／攝影

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