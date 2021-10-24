第51屆全國技能競賽還在比 新北已包辦2職類獎項

有技職奧運之稱的「國際技能競賽」是技能界最高殿堂，第51屆全國技能競賽被視為國手選拔前哨站，競賽期間從9月29日起至12月4日新北市教育局表示，截至10月22日止，新北市已奪得6金、6銀、5銅、2位第4名、4位第五名、2位佳作，共計26名學生獲獎，除勞動部獎金外，新北市加碼發給獎勵金已累積至110萬4000元。

教育局表示，本次競賽青少年組「網頁技術」及「商務軟體設計」等2職類，由新北市包辦所有獎項。競賽期間未滿一半，新北市即以破竹之勢，持續領先全國。教育局透過三級培訓及6種策略，每年屢創佳績，今年「青少年組網頁技術」分別由新北高工學生陳昇堯、許博維、中正國中邱顯智、重慶國中潘誠奪得金、銀、銅、第4名；「青少年組商務軟體設計」由達觀國民中小學呂治寬、自強國中張靖杭及新北高工李崎種拿下所有獎項，新北小將占據得獎榜單所有版面。

中正國中國三生邱顯智表示，因為對資訊很有興趣，國一就開始到新北高工學習，一切從零開始，每天反覆練習，從原本一竅不通，到了今年成為第51屆全國技能競賽銅牌得主，邱顯智也分享，經過這一路辛苦練習的過程，更加確定自己喜歡實作，更勝於坐在書桌前念書。邱顯智現在參加抽離式技藝班，是新興的後起之秀。