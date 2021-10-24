快訊

鈕承澤涉性侵遭判刑四年定讞 聲請移花監服刑

扁女婿趙建銘判3年8月、26日台中監獄服刑 父趙玉柱判刑4月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第51屆全國技能競賽還在比 新北已包辦2職類獎項

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中正國中學生邱顯智勇奪第51屆全國技能競賽「青少年組網頁技術」銅牌。圖／新北市教育局提供
中正國中學生邱顯智勇奪第51屆全國技能競賽「青少年組網頁技術」銅牌。圖／新北市教育局提供

有技職奧運之稱的「國際技能競賽」是技能界最高殿堂，第51屆全國技能競賽被視為國手選拔前哨站，競賽期間從9月29日起至12月4日新北市教育局表示，截至10月22日止，新北市已奪得6金、6銀、5銅、2位第4名、4位第五名、2位佳作，共計26名學生獲獎，除勞動部獎金外，新北市加碼發給獎勵金已累積至110萬4000元。

教育局表示，本次競賽青少年組「網頁技術」及「商務軟體設計」等2職類，由新北市包辦所有獎項。競賽期間未滿一半，新北市即以破竹之勢，持續領先全國。教育局透過三級培訓及6種策略，每年屢創佳績，今年「青少年組網頁技術」分別由新北高工學生陳昇堯、許博維、中正國中邱顯智、重慶國中潘誠奪得金、銀、銅、第4名；「青少年組商務軟體設計」由達觀國民中小學呂治寬、自強國中張靖杭及新北高工李崎種拿下所有獎項，新北小將占據得獎榜單所有版面。

中正國中國三生邱顯智表示，因為對資訊很有興趣，國一就開始到新北高工學習，一切從零開始，每天反覆練習，從原本一竅不通，到了今年成為第51屆全國技能競賽銅牌得主，邱顯智也分享，經過這一路辛苦練習的過程，更加確定自己喜歡實作，更勝於坐在書桌前念書。邱顯智現在參加抽離式技藝班，是新興的後起之秀。

擔任多位選手指導老師的新北高工主任陳錫齡，分析新北市贏得大滿貫原因，主要是教育局補助選手培訓經費，近年更向下扎根，將補助對象擴及青少年組選手。此外，選手認知到專業來自勤學苦練，透過新北高工成立全國唯一「新北資訊國手培育中心」資源挹注，讓青年組傑出選手與青少年組選手互相學習成長，才會有優秀的成績表現。

達觀國民中小學學生呂治寬榮獲「青少年組商務軟體設計」金牌。 圖／新北市教育局提供
達觀國民中小學學生呂治寬榮獲「青少年組商務軟體設計」金牌。 圖／新北市教育局提供

邱顯智

延伸閱讀

普悠瑪釀18死滿3周年 王國材：尊重刑事判決、已行政懲處30人

物價指數、失業率雙失真 蘇貞昌允諾調整

談線民事件 邱顯智：轉型正義踏入拉扯人心深水區

實況主砸百萬控遊戲虛寶機率不實 跨黨派立委倡議立法

相關新聞

高中學習歷程檔案遺失案滿月 教育部未提究責

今年9月25日始有媒體揭露全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，此案至今滿1個月。教育部長潘文忠曾在9月26日的記者...

沈榮津視察全國技能競賽勉勵選手：像半導體練出硬功夫

第51屆全國技能競賽自9月29日正式展開，行政院副院長沈榮津今天南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加...

第51屆全國技能競賽還在比 新北已包辦2職類獎項

有技職奧運之稱的「國際技能競賽」是技能界最高殿堂，第51屆全國技能競賽被視為國手選拔前哨站，競賽期間從9月29日起至12...

新北學生獲獎助學金 4成孩子補貼家用或存下來

新北今舉辦「助你一把 迎向未來」獎助學金致贈，總計47位學生共發放39萬5000元，多位學生預製感恩卡感謝捐款企業及善心...

酷課雲「障礙」多 特教生疫情間被迫中斷學業

過去疫情期間，北市府推「停課不停學」政策，將近5000部的學科影片上傳至酷課雲。有議員發現，特教學生成了「被遺忘的孩子」...

台南科技產業發展大爆發 設美國學校近在咫尺！

台南市是6都唯一沒有外僑學校的城市，不少規畫到美國等英語系國家讀大學的學生，只能到高雄讀美國學校。但教育局數月前已接獲設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。