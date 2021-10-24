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舞蹈家蔡博丞獲10大傑出青年 母校與有榮焉

中央社 / 高雄24日電

來自高雄楠梓眷村的舞蹈家蔡博丞，舞作屢獲國際肯定，曾獲「西班牙布爾戈斯國際編舞大賽金獎」等獎，高中導師誇他創意綿延不絕。日前獲文化藝術類10大傑出青年，師生與有榮焉。

左營高中今天發布新聞稿表示，蔡博丞來自於高雄楠梓區右昌的眷村社區，國中時期因社團表演啓蒙對舞蹈的興趣，高中考入左中舞蹈班，開始專業訓練，奠定深厚的舞蹈技巧能力及編創能力，畢業後進入台北藝術大學舞蹈系。

蔡博丞大學畢業後，基於其對創作熱愛，陸續向國外各項比賽投案，2014年以中元水燈為意象的舞作「浮花」獲得第28屆德國漢諾威國際編舞大賽「德國高堤耶舞團斯圖加特劇院製作獎」與「觀眾票選獎」，同年成立「丞舞製作團隊」。

2015年蔡博丞更以雙男舞作「Hugin／Munin」再次在國際上奪下2金1銀的獎項，包括「西班牙布爾戈斯國際編舞大賽金獎」、「丹麥哥本哈根國際編舞大賽金獎」及「以色列耶路撒冷國際編舞大賽銀獎」。

2018年獲德國Tanz雜誌評為最有潛力青年編舞家之一；2019年作品「Orthrus」獲瑞士伯恩舞蹈平台金獎第1名暨伯恩舞蹈製作獎；2020年獲法國表演藝術專業評論協會評為年度最具前瞻性編舞家。

國際青年商會中華民國總會辦理2021年中華民國第59屆10大傑出青年，日前公布選拔結果，蔡博丞榮獲選入文化藝術類的得獎者。

蔡博丞的高中導師喻緒琪說，蔡博丞在左中就學期間就展現出其豐沛的創意，他的創意綿延不絕，透過觀察日常週遭，創意隨時都能信手拈來。

左中校長張簡玲娟說，只要有需要找蔡博丞來給學弟妹上課分享經驗，他都竭盡所能抽空回來，努力地要把他自身的經驗及心得分享給新一代舞者，絕不藏私。

左中表示，蔡博丞以高雄在地青年獲得10大傑出青年獎項，是高雄的榮光，也是左中的驕傲。

青年 德國

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