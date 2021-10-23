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新北學生獲獎助學金 4成孩子補貼家用或存下來

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
目前就讀銘傳大學研究所的楊羽汶感謝三單位的贊助 並表示會善用這筆獎助學金。圖／新北市社會局提供
目前就讀銘傳大學研究所的楊羽汶感謝三單位的贊助 並表示會善用這筆獎助學金。圖／新北市社會局提供

新北今舉辦「助你一把 迎向未來」獎助學金致贈，總計47位學生共發放39萬5000元，多位學生預製感恩卡感謝捐款企業及善心人士。新北社會局長張錦麗表示，六成孩子將獎助學金用於教育，四成孩子選擇貼補家用或存下來；她也鼓勵孩子，老天爺一定會幫助有目標和夢想的孩子。

為鼓勵弱勢家庭的子女奮力向學，新北社會局今在艋舺龍山寺板橋文化廣場舉辦「助你一把、迎向未來」獎助學金致贈，總計47位學生共發放39萬5000元。其中財團法人中國信託慈善基金會、新潤建設機構及牛彩屏女士個人都參與捐款；多位學生預製感恩卡片貼在海報上表示「非常感謝您的幫忙，我會用功讀書，好好來報答您…」。

獲贈獎助學金的銘傳大學統計資訊與社會科學研究所研究生楊羽汶目前23歲，她表示爸爸從她小時候就開始洗腎，媽媽以工代賑支撐經濟，栽培2姊妹讀到碩士，而她自己也在寒暑假打工，因此非常感謝基金會和善心企業、人士的捐贈，這次獲蹭2萬元獎助學金將拿來償還學貸和考證照。

代表新潤建設的協理劉毅剛表示，知識是一切力量來源，像他們公司董事長黃文辰早年家境也很辛苦，曾在工地打工，因此現在積極回饋社會；中國信託慈善基金會副執行長林美吟也代表董事長辜仲諒，鼓勵獲獎學生透過教育和學習翻轉人生。

張錦麗表示，從歷年獎助學金情況調查，有60％孩子將獎助學金用在教育投資；另有40％貼補家用或存下來，看到孩子在逆境中奮發向上彌足珍貴，她也鼓勵孩子，只要立定目標和夢想，連老天爺都會來幫忙。

社會救助科長石玉麗表示，受獎國小生有20人，每位5000元；國中生有10人，每位8000元；高中職有9人，每位1萬元；大學生有7人，各1萬5000元；碩士生1人2萬元，總計47人發放39萬5000元。

新潤建設協理劉毅剛（後排左二）和中國信託慈善基金會副執行長林美吟（後排左四）、社會局長張錦麗（後排左五）共同與獲獎的學生合影。圖／新北市社會局提供
新潤建設協理劉毅剛（後排左二）和中國信託慈善基金會副執行長林美吟（後排左四）、社會局長張錦麗（後排左五）共同與獲獎的學生合影。圖／新北市社會局提供
獲獎的學生用滿滿感謝卡回報，由2位同學代表回贈給新潤建設的協理劉毅剛（左二）和中國信託慈善基金會副執行長林美吟（右二）；左一為社會局長張錦麗。圖／新北市社會局提供
獲獎的學生用滿滿感謝卡回報，由2位同學代表回贈給新潤建設的協理劉毅剛（左二）和中國信託慈善基金會副執行長林美吟（右二）；左一為社會局長張錦麗。圖／新北市社會局提供

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