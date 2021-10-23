影／夾娃娃機跑到國小校長室？他別出心裁讓學習更有趣
嘉義縣中埔國小學生下課後擠在校長室門口，看著裡面的夾娃娃機躍躍欲試，這是校長林俊良為獎勵成績優異的學生所引進的；林俊良去年接任校長以來，週會時間都會講故事給孩子們聽，他希望透過有獎徵答的方式，讓孩子們學會思考，也讓學習的過程變得更有趣。
林俊良說，從民國95年出任校長後，習慣在週會時間說故事給孩子們聽，去年來到中埔國小述以後，希望透過故事，讓學生思考更多，每次說完故事就會出有獎徵答的題目，讓全校學生回答。
為了讓有獎徵答更有趣，林俊良透過朋友魔術師亞瑟和黃義峰輾轉得知，有朋友想捐贈中埔國小二手夾娃娃機，經過整理後近日順利啟用，林俊良在裡面擺放學生喜歡的文具用品，包含時下最夯的鬼滅之刃或角落生物等。
林俊良說，將妥善運用夾娃娃機，結合學校榮譽卡點數和校長室有獎徵答活動，進一步誘發學生學習興趣外，也激勵學生有更好的表現，校內許多教職員聞訊後也紛紛表示要捐贈獎品贊助活動，甚至親身前往嘗試夾娃娃。
中埔國小六年乙班學生王明勇說，在外娃娃機不但要錢，還可能夾好幾次都夾不到，校長室的娃娃機只要各項表現好就有機會來玩，重要的是有保夾功能，也期許自己表現更好，獲得玩夾娃娃機的機會。
林俊良表示，｢品格、健康、多元｣是中埔國小的願景，希望以培育擁有多元知能的未來公民為己任。
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