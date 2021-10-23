酷課雲「障礙」多 特教生疫情間被迫中斷學業

過去疫情期間，北市府推「停課不停學」政策，將近5000部的學科影片上傳至酷課雲。有議員發現，特教學生成了「被遺忘的孩子」，原本課程就需要陪同者協助，卻被迫中斷，而聽障生也因為沒有字幕難以理解課程內容，字幕覆蓋率只有12.95%，幾乎沒有一部適合特教生的教材；教育局則承諾，會開發專門給身心障礙學生的網站，並做到無障礙字幕。

北市議員鍾佩玲表示，酷課雲在疫情期間成為停課不停學的主要課程載具，但4所特教學校的特教學生成了被遺忘的孩子，在停課不停學的這段期間，因為無法到校上課、沒有陪同者協助，很多課程無法進行被迫中斷，酷課雲資源很多卻無法使用，當中也沒有提供給視障生、聽障生的教材。

鍾佩玲指出，酷課雲中有4920部的學科影片教材、其他影片也有6828，而無障礙字幕卻只有637部，字幕覆蓋率僅12.95%。

教育局長曾燦金回應，聽障學生可能要搭配輔具，包括助聽器、電子耳、調頻輔具才有辦法上課，會請特殊教育科、資訊教育科研擬，到底要在系統上精進，還是另外再開發專門給身心障礙學生的酷課雲。

鍾佩玲說認為，教育局可以雙頭並進，酷課雲課能滿足一般學生，但是對於特教學生來說，這麼多部影片，沒有一部影片可以看、可以聽。

鍾佩玲指出，台北市針對聯合國SDGs（永續發展目標）做資源檢視，2020年版本說要加強面對疫情的挑戰，卻完全沒提到要消除特教學生數位遠距學習落差，別讓SDGs成為填填空格的報告，希望能落實無障礙學習。

鍾佩玲提到，酷課雲已經推出5年，至今仍未取得NCC的無障礙網站認證。教育局資教科說，無障礙網站適合單純的簡介式網站，酷課雲屬於LMS學習管理平台，要考慮UX/UI（使用者體驗）設計，在取得無障礙網站認證相對困難，全國類似LMS的網站，目前為止應該都沒辦法拿到認證。

鍾佩玲說，雖然無障礙網站認證很難，至少能做到無障礙字幕，讓聽障者有同步字幕、聲音描述，視障者有同步語音描述，也可以設置無障礙專區，不要讓這群孩子被邊緣化。