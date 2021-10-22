教學訪視提早一周通知 民團揭「學校教學生騙督學」

監察院認為教育部長期對「國中教學正常化措施」督導不利，日前糾正教育部，調查報告卻另指出，超過15個縣市都提前通知督學要到校查訪，台灣青年民主協會也接獲學生反映，學校會提前集合並告訴學生如何答題，甚至有私中以「轉學」要脅，學校教學生騙督學，試圖掩飾學校違法，憂心教學正常化恐存黑數。

不少學校將彈性學習、自主學習時段挪作升學考科課程，借課問題也相當嚴重，監察院調查發現，全國僅36%國中排課不會亂借課，但在調查過程中卻不是全部「抽訪」，超過15個縣市都提前通知學校要稽查，甚至有縣市在學校一開學就通知列入行事曆，抽訪時間也有固定月份。

為此，監察院也實際製作調查問卷，並分為到校前一小時、十五日前通知，比較調查結果竟發現，到校前一小時通知施測的學校，違法比率在各題皆明顯較高，在「是否利用非會考科目來考會考科目的考試」落差更達29倍。

台灣青年民主協會也轉述，雲林縣一所私立國中的李同學提到，督學來到學校抽學生訪談，老師會先請被抽到的座號，全部統一到學校的中走廊集合，學務處卻開始訓話，當督學問學校會不會打人，要說不會；如果問有沒有髮禁，要說學生喜歡平頭。

今年畢業於桃園一所私立完全中學的王同學則分享，學校很早就知道督學哪天會來，學校會透過各班班導在班上宣導，如果被抽到的號碼，要說學校健康教育課都是在上健康教育，學校也沒有晚自習、學生都是自願上第八節，若不這樣講就請轉學。同學也怕講出實話，督學會不會出賣我們，所以寧可聽學校的騙督學，不要為自己惹麻煩。

不過，教育部「教學正常化」訪視應備佐證資料有29項，包含學校課程及相關檔案、全校班級課表、領域科目教學研究會議紀錄、未具專長專任教師進修研習資料等，但台北市、台南市、南投縣等多個縣市也喊冤，若僅在前一小時通知要查訪，學校難準備審查資料，甚至曾有督學在校慶補假日到訪。

對此，監察院則提出「行政專職化」的解方，由公務人員專責辦理行政業務，並在視導工作納入學生參與，彰顯兒少表意空間，也能貼近教學現場。

教育部則表示，各縣市及教育部皆有不同訪視重點及需求，教育部皆予以尊重，但基於了解教學正常化需求，仍以當日通知為宜，目前也有隨機抽樣學生進行問卷及座談，可維持真實性；另外，學校行政事務多與教學及學務相關，多數仍由教師兼任。

目前也有不少私校將行政專職化，卻有教師反映行政不懂「教學」，也有私校僅將教務系統由教師兼任，其餘如學務、總務皆有專任行政人員。私校校長指出，教育行政必須要懂教學，才能貼近教學現場。