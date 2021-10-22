中信實中學生林立晨論文獲選　登上ISSCY國際期刊

臺南市中信國際實驗教育機構 (下稱CIA中信實中)學生論文登上國際期刊！高三生林立晨以「Covid-19對臺灣房地產市場之影響」(Covid-19 impact on Taiwan real estate market)為題，參加聯合國協會世界聯合會（WFUNA）和GATSVI Challenge聯合主辦的ISSCY（International Social Science Conference for Youth）國際高中學生社會科學論文競賽，全球僅錄取80篇論文，林立晨闖過兩關書審，從眾多競爭者中脫穎而出，研究成果將刊載於ISSCY線上期刊。

CIA中信實中高三生林立晨以「Covid-19 impact on Taiwan real estate market」為題，在聯合國協會世界聯合會（WFUNA）和GATSVI Challenge聯合主辦的ISSCY（International Social Science Conference for Youth）國際高中學生社會科學論文競賽脫穎而出。 圖／中信實中 提供

ISSCY提供給全球高中生進行專題研究競賽的平台，鼓勵學生進行人文與社會科學研究，這是睽違兩年臺灣高中生論文再度入選。林立晨以Covid-19對臺灣房地產的影響為研究主題獲得青睞，疫情爆發肆虐全球後，他觀察到許多海外國人返臺，聯想到人潮回流會不會造成臺灣房地產的波動，於是開始著手收集資料、長期觀察並進行市場訪問調查，耗時一年半終於完成研究，研究發現在大都市、企業擴廠擴產為主以及工商發達的區域，當地房價漲幅都十分顯著，Covid-19疫情造成的全球商務停滯反而加速臺商回流的速度以及臺灣房價上漲。

「萬事起頭難，過程中遇到許多的困難與挫折，幸好沒有放棄堅持下來，辛苦付出終獲得成果。」林立晨回憶在送件截止日當天，網站當機造成研究成果無法上傳，不願辛苦一年多的成果無疾而終，於是他當機立斷將電腦當機畫面截圖，主動聯絡主辦單位說明原因，因此獲得其他管道可上傳研究成果，順利解決問題。中信實中執行長鄭欽哲表示，林立晨面對困境不僅勇於面對問題並且想出對策，給同儕立下一個良好的典範，這也一直是CIA中信實中希望讓孩子們都能培養獨立思考並解決問題的能力。

林立晨與同學討論課堂分組報告。 圖／中信實中 提供

在同學眼中，林立晨允文允武、動靜皆宜，在學業上學有專精，報告時沉穩專注；到了運動場上，籃球、排球、足球樣樣皆有涉獵，林立晨透露，父母的教育方式，培養他獨立、堅持、自主學習的能力；而CIA中信實中提供自主學習的校園氛圍，為學生提供完整的發揮舞臺，讓他有充分時間可以針對有興趣的主題進行研究，不被傳統的課程及升學壓力束縛，也能在課餘時間從事自己喜歡的運動，自在適性發展。

CIA中信實中重視學生音樂與運動素養，下課時常見學生在多功能草皮上踢足球，調劑身心。 圖／中信實中 提供

從林立晨傑出的表現，可以看到這個世代學生不一樣的表現。CIA中信實中跳脫傳統教育、提供學生一生一課表、多元自由學習的學習環境，讓學生適性自主挑戰，六年一貫的國際教育，堅持以學生為中心、啟發學生找到學習熱情，希望為國家培育具備國際視野，接軌未來世代的全方位人才。

中信國際實驗教育機構官方網站：ia.ctbc.edu.tw