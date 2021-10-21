全台代理教師人數攀升 高虹安3訴求籲正視權益

民眾黨立委高虹安、張其祿今上午舉行記者會指出，國小代理教師人數，在108年度已經達到14.5%，平均每7個老師就有一位不是長期任職，這群老師卻是學校內權益受損最嚴重的群體，盼政府正視代理教師的相關權益。

高虹安指出，教育部統計，2015至2019年正式教師開缺數字，從國小到高中平均每年只有約3千名額；全國領有教師證、卻未考取正式老師人數，高達9萬1800多人，算下來大約只有3%機率可晉升成正式教師。

高虹安表示，很多國中小學資源匱乏，無法聘請足額行政人力，於是互推到最資淺的代理教師身上。「高級中等以下學校兼任代課教師聘任辦法」有規定，兼任代課和代理教師是不可以擔任學校導師或各處室行政職務，除非情況特殊，可經主管機關核准。

高虹安說，原相關規定是因偏鄉學校人力不足而設置，卻變成默許各校以特殊情況報准同意。代理教師可能為了擁有一年較完整的聘期，接下相關工做，造成額外職務負擔。

高虹安說，全台有一半縣市無法給予代理教師一年聘期，但代理教師寒暑假也是要備課，他們要做的事其實和正式教師差不多，新北、雲林甚至給代理教師10個多月聘期，就連一般派遣公司都是一年一聘，他們呼籲教育部正視這些老師的權益。

張其祿補充，教育部認為已經給地方政府補助，但各地方財政狀況不同，且主計總處規定不得全額補助，導致各縣市有不同的補助上限，無法給予完整補助，建議相關部會思考提高教育預算，以專案補助的方式進行。

高虹安提出3大訴求，希望讓代理教師聘期應統一且完整，並讓全國教師薪級敘薪制度應皆可延續；同時應補足正式教師員額，不是永遠剝削代理教師，這也等於變相剝奪學生的受教權。