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教師接種疫苗恐得自掏腰包請代課 基層也憂校園鬧空城

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
近期陸續有教師可上疫苗平台預約接種第二劑疫苗，但若教師接種疫苗後身體不適，僅能請病假或疫苗接種假。疫苗接種示意圖。圖／台北市教育局提供
近期陸續有教師可上疫苗平台預約接種第二劑疫苗，但若教師接種疫苗後身體不適，僅能請病假或疫苗接種假。疫苗接種示意圖。圖／台北市教育局提供

近期陸續有教師可上疫苗平台預約接種第二劑疫苗，但若教師接種疫苗後身體不適，僅能請病假或疫苗接種假。若教師請病假，課務需自掏腰包請人代理，若請疫苗假，雖能由學校課務派代，但必須扣一天薪水

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）說，教師不像一般企業員工有年休假，因此希望疫苗假能比照公假是「有薪且有課務派代」；但也有學校行政主管表示，若所有教師集中接種都要請假休息，學校恐會鬧空城。

全國超過9成教師都已在開學前接種完第一劑疫苗，近期疫苗陸續到貨，指揮中心也開放預約，但除了各接種站分配量能不一，導致不少教師預約碰壁，若教師接種疫苗後身體不適，如何請假休息也是個問題。

全中教表示，教師配合國家政策接種疫苗，但接種疫苗後若身體不適，不是統一課務派代，而是讓老師自行選擇要請病假或是疫苗假，但若請病假，老師必須自己花錢找人代課，或是找其他老師調課；另一種則是請疫苗接種假，課務由學校派代，但卻要被扣一天薪水。若教師都找人調課，學生課表恐怕會亂七八糟。

教育部則表示，配合中央流行疫情指揮中心決議，今年5月5日起實施不支薪疫苗接種假。教師接種疫苗後若發生不良反應，自接種日起至接種次日24時止，可申請不支薪疫苗接種假，其所遺課務代理費用，由學校支付。

教育部說，疫苗接種假為防疫應變緊急處置的特別措施，學校不得拒絕，且不得影響考核或為其他不利處分。

教育部也說，教師若因接種後不適而無法工作的天數，超過核給疫苗接種假天數，可依「教師請假規則」申請病假，且所請病假不列入年度病假日數及考績（成、核）計算。另因申請病假所遺課務，則依各教育主管機關所訂的調課補課代課規定辦理。

疫苗 教育部 薪水

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