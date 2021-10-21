高市2校長獲領導卓越獎 用愛與關懷擦亮師生亮點

教育部公布「110年度校長領導卓越獎」獲獎校長名單，高雄市有兩位國小校長獲獎，分別是「高雄最大國小」鼓山區龍華國小校長張瑞宜，與茄萣區「迷你小校」興達國小校長曾建勳。兩人用心經營校，用愛與關懷擦亮每一位師生的亮點，讓教育更多元、更有創意。

「110年度校長領導卓越獎」全國有20位校長獲獎，11月19日將於國立中正大學頒獎表揚。

張瑞宜在繼獲教育部「閱讀磐石績優學校」、「教學卓越金質獎」殊榮後，再獲教育部頒發「校長領導卓越獎」。她表示，教育工作需要真愛灌溉、責任承擔，更需要方法領航，把學生、家長當成家人，大家心連心教育才能成功。

張瑞宜表示，以打造資訊、國際、閱讀三合一的創新學校為目標，透過組織再造，扎根課程，運用ISEEU團隊運作理念，從在地出發，以國際交流出訪，和世界做朋友，成功打造國際教育品牌的校本課程。在資源上，透過主動拜訪家長會成員，參與各項活動，重新凝聚社區家長對學校的支持，更積極爭取經費重建操場、改造五星級圖書館、建置主題學習步道、風雨球場，營造安全永續的校園。

興達國小學校長曾建勳以「浪湧翻創，共構課程實踐」為方案主題，獲110年度教育部校長領導卓越獎。他說，努力學習灌籃高手中安西教練帶人帶心的全觀智慧，透過「由蹲到展」的領導模式，來建構學校發展方向，並努力以「做伙試看覓（台語一起試試看）」的方式，來和老師一起合作，共構學校的創新改變。

曾建勳在竹圍國小校長任內，和團隊一起普化皮紙影戲的傳藝課程，發展學校特色課程品牌，獲教育部教學卓越銀質獎。並進一步結合國際交流與高雄市兒童藝術教育節，讓竹圍孩子用影戲和不同國家的孩子做朋友，並讓素人學生登上香港亞洲莎翁大匯演的表演舞台。

在三埤國小整合各項教育計畫資源，包括閱讀教育、小校翻轉、教學訪問教師、混齡教學與12年國教前導學校計畫，深耕學生閱讀力及發展「埤課思」的在地見學課程，榮獲閱讀磐石獎，入選2019「未來教育、台灣一百」創新教育方案。