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108課綱提升合校意願 高中職「附中化」成趨勢

聯合報 / 記者潘乃欣趙宥寧／台北即時報導
海大附中航海科學生到海洋大學商船系使用操船模擬機，強化學習成效。圖／教育部提供
海大附中航海科學生到海洋大學商船系使用操船模擬機，強化學習成效。圖／教育部提供

東華大學尋求併下花蓮高中已10年，花中今天校務會議決定暫緩此案，引發關注。教育部今晚表示，將等兩校充分溝通，凝聚實質合作共識後，再繼續審查此合併案。

教育部國教署表示，高中若要改隸大學，要按教育部發布的「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」、「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」作業，各高中可考量自身資源條件及發展重點，選擇合適的師資培育大學為合併對象。

國教署說，如要高中要與大學實質合併，需撰寫合併規畫，提報教育部申請改隸為大學的附屬學校。有關東華與花中合併案，花蓮高中確實於去年7月23日、今年7月28日將改隸合併計畫書提報到教育部。至於高中端提到這份申請書已遭教育部退件，國教署未說明此事。

事實上這非個案，高中職「附中化」是近年趨勢。近10年不少大專校院基於整合教學資源、落實社會責任等理由，爭取併高中，但高中端考量併校後要更名等因素，不一定支持。直到兩年多前上路的108課綱強調高中與大學合作，陸續有高中為爭取大學教師到校開課，自願改隸大學，全國至今有18所附中。

舉例來說，教育部為推廣海洋教育，促成基隆海事109學年起改隸海大附中，並辦理由高職接軌大學的海洋人才培育專班。該班每屆收36人，高職三年由海洋大學老師採師徒制指導，畢業時依個人性向實施第一次分流，但仍要循現行的大學多元入學方案，才能升讀海洋大學。

海大附中表示，此班除按108課綱規定開設部定課程，另開設「海洋科學導論」與「海洋工程科技導論」校訂必修。兩校也將在高二的彈性學習時間實施「海洋科技導論」及「海洋探索」課程，培養學生基礎海洋意識。

其他縣市的附中也逐漸增加。例如2013年中央大學併下桃園市明星學校中壢高中，隔年初，中興大學併下大里高中與台中高農，是國內普通大學併技術型高中的首例。最近台南高工與成功大學爭取111學年起合併，申請案還在審查中。

還有大學基於拓展生源等因素，自己爭取向下增設高中。如淡江大學董事會擬在宜蘭縣辦全國第一所全英語實驗高中，延續淡大蘭陽校區全英語授課、全數住宿、大三全數出國體驗的傳統，打造有特色的實驗教育。

教育部 108課綱 海洋大學

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