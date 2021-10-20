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學生變身交通大使 透過道路安全觀念避免危險

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大車內輪差死角容易肇生危險，甚至駕駛座死角也會看不到一旁的人車。記者巫鴻瑋／攝影
大車內輪差死角容易肇生危險，甚至駕駛座死角也會看不到一旁的人車。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣新豐國中及中山國小的學生今天參與新竹區監理所局行的交通安全宣導活動，活動由監理所結合縣府交旅處、教育處、警局交通隊、新竹物流公司共同辦理，將製作成教材，提供竹縣境內國中小學宣導及使用，將交通安全宣導向下扎根到校園。

副縣長陳見賢今天親自坐上大客車駕駛座角度觀看，在學生的解說下，充分體驗視野死角的危險性，宣導用路人應保持安全距離，他表示透過政府機關與企業攜手，讓新竹縣的學生也能來參與，透過讓孩子親自體驗，可以對於交通宣導內容更加深刻。

新竹區監理所所長吳季娟則表示，今年特別請國中、小學生擔任「交通安全大使」，就是要在校園扎根，活動也獲得運輸業者支持、學校推廣、家庭落實，當學生懂得講解交通安全宣導內容，校園就會產生風氣，家庭也會帶動。

道安會徐台生組長表示，交通安全月是希望讓更多駕駛人以及行人，重視並注意路口安全，減少路口事故的發生；新竹物流營運長李正義指出，公司非常重視路口安全，除了舉辦教育訓練，也要求駕駛員遵守道路規範，並設有獎勵機制，多年來也積極投入校園交通安全宣導。

中山國小學生鍾亘菱分享擔任交通安全大使心得，她認為每天有交通事故發生，大多是因為貪快，無論步行、騎車、開車等，都要謹慎小心；新豐國中學生劉睿騰說，透過道安學習，能讓家人及同學認識重要的交通安全觀念。

大車內輪差死角容易肇生危險，甚至駕駛座死角也會看不到一旁的人車。記者巫鴻瑋／攝影
大車內輪差死角容易肇生危險，甚至駕駛座死角也會看不到一旁的人車。記者巫鴻瑋／攝影
副縣長陳見賢坐上大車駕駛座體驗，他表示死角確實根本看不到車前及車旁的人車。記者巫鴻瑋／攝影
副縣長陳見賢坐上大車駕駛座體驗，他表示死角確實根本看不到車前及車旁的人車。記者巫鴻瑋／攝影

新竹

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