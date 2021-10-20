AIT協助高師大邀聘美國語言專家 驅動雙語教育培訓

高雄師範大學與美國在台協會合作，利用線上教學無國界特性，邀聘3位美籍雙語教育專家，10月起展開3個月駐校線上密集培訓課程，為高師大學生及國內中小學雙語教學教師，引介全新國際雙語教學技能，為國內雙語教學挹注新能量。

高師大表示，為持續推動雙語教育，與AIT啟動全新線上師資培訓及增能合作專案，由美方遴聘3位美籍專家，與本國教師合授雙語教學（STEM+A領域）課程，舉辦每周教師增能工作坊，進行中小學雙語教學線上觀課議課諮詢指導。

三位美籍學者專家Dr. Carolyn Ho、Dr. Adrienne Johnson與Ms. Lori Robbins，都具多年雙語教學經驗，10月下旬起3個月內，分自美國德州、密蘇里州及南卡羅萊州以跨時區遠距方式，為300名學生分享美國進行雙語教學心得及經驗，協助台灣全方位推動雙語教學培訓及增能，提升雙語教學國際素養。

高師大校長吳連賞表示，高師大在原有雙語教學師資培育基礎上，推動Go Star Ubest學生雙語力提升計畫已獲教育部大力補助，希望在AIT與教育部的資源整合及挹注下，打造雙語教育基地，朝向國際雙語教育大學目標努力，培育更具競爭力的未來雙語世代。