北市學生可「脫罩」拍畢業照 拍完再戴上口罩

北市府今宣布即日起開放學校室外體育課程、拍攝畢業照及教育盃觀賽。北市教育局表示，如符合相關防疫規定，得暫時脫下口罩，其中學生拍攝畢業照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，拍照結束應即戴上口罩。

教育局表示，室外體育課程實施如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，停止運動後應即戴上口罩。室內外拍攝個人、團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，拍照結束應即戴上口罩。

教育局表示，有關教育盃賽事防疫指引，每位選手以1位家屬入場觀賽為原則，團進團出，賽後20分鐘內離開比賽場所。選手、教練、裁判、隊職員、工作人員、選手家屬，除12歲以下兒童外，均應具有健康證明，如接種第一劑新冠疫苗滿14天以上、康復證明、7日內居家快篩陰性或PCR陰性證明等。

教育局表示，教育盃賽事應維持實名制、體溫量測、單一出入口、團進團出，室內80人，或室內超過80人容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外上限維持為300人(2.25平方米/人)。設置預備區、比賽區及休息區等3區分區分流，全面禁止飲食，可喝水。除上場比賽球員及執法裁判員外，其餘人員一律全程配戴口罩。