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教科書存在字詞落差 小三就有五成用字需「再學習」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國家教育研究院利用分詞系統，分析目前有在發行國小三至六年級的國語文教科書與自然科教科書，卻發現存在用字、用詞的學習落差。示意圖／ingimage
國家教育研究院利用分詞系統，分析目前有在發行國小三至六年級的國語文教科書與自然科教科書，卻發現存在用字、用詞的學習落差。示意圖／ingimage

語文是學習教科書內容的基礎工具，國家教育研究院利用分詞系統，分析目前有在發行國小三至六年級的國語文教科書與自然科教科書，卻發現存在用字、用詞的學習落差，三年級自然科約有五成用字、五成五用詞要再學習，可能會影響學習成效。

國教院研究指出，構成自然教科書內容的基礎單位為國字、一般詞語、自然詞語及專有名詞，學生若要能理解教科書內容，除了要學習自然詞語，也須具備一般語詞能力。調查卻發現，國字差異從三年級約五成至六年級一成五，一般詞語差異則從三年級約五成至六年級約三成五，建議出版社各科編者應互相交流，避免學生因語文無法理解，影響專業學科的學習能力。

而將焦點拉至教學現場，台南市麻豆國小自然科教師吳季玲提到，科學語言本身就有特定的語法，比如「熱」這個字，平常多用做形容詞，如「天氣很熱」，科學上則常作為名詞使用，如「熱的對流」、「吸熱」，授課時須額外註解，否則學生容易用舊經驗去理解。

另一名國小自然科教師也認為，語文學習確實重要，但自然科教學以探究為主，課文也常以提問作為開端，解決疑惑是主體，閱讀理解則為輔助，如何將實作經驗內化於孩子的生活才是教學重點。

南一書局發言人黃安志表示，教科書編寫皆符合課綱，國小一、二年級國語文屬大量識字階段，用課文掌握孩子的基礎識字量，再透過部首偏旁擴充學習。他認為，自然科的學習目的不是要造字，而是要理解。

康軒文教也表示，各科教科書用字和語詞都會互相參考，但國小教科書原則是「隨文識字」，若只依賴國語文科學來的生字，恐會侷限其他領域教材的編寫。

康軒 台南 語言

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