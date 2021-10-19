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遺愛在人間 廖志坤基金會獎學金今年93人受獎

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
廖志坤基金會獎學金昨天開審查會，苗栗縣中港溪頭份市、三灣鄉、南庄鄉學生93人通過，將於11月擇日頒發共72萬元獎學金。圖／廖志坤基金會提供
廖志坤基金會獎學金昨天開審查會，苗栗縣中港溪頭份市、三灣鄉、南庄鄉學生93人通過，將於11月擇日頒發共72萬元獎學金。圖／廖志坤基金會提供

廖志坤基金會獎學金昨天開審查會，苗栗縣中港溪頭份市、三灣鄉、南庄鄉95名學子申請，與會各校長委員積極爭取下，23名大學、28名高中職、42名國中，93人通過，將於11月擇日頒發共72萬元獎學金。

廖志坤基金會獎學金是紀念聯合報前中港溪記者廖志坤成立，他生前於1996年在南庄鄉獅頭山採訪時因公殉職，母親張秋子捐款成立獎學金，讓他遺愛中港溪，25年來發出千萬獎學金，高中、大學及研究所學生可獲1萬元，國中5000元。

基金會每年以孳息發放獎學金，但孳息有限，今年獲光罩科技執行長吳國精、春天診所董事長何麗玲，趨勢民調總經理吳世昌、資深媒體人姚鷺、林榮光、精聯保險頭份總監黃晉珅，及頭份在地熱心人士謝堂德、許淑華、讀者雜誌吳治亞發行人熱情贊助。

基金會董事長苗栗縣長徐耀昌除對捐贈者表示感謝外，也特別指出，今年有部分同學歲未完全符合低收入戶資格，但由於在校成績優良，都經學校校長極力爭取，並獲通過，希望學子們珍惜，善用獎學金。

南庄 苗栗縣 徐耀昌

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