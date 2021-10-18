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僅36％國中排課符合規定 這3縣市借課情形最嚴重

聯合報 / 記者潘乃欣丘采薇／台北即時報導
監察院調查報告指出，各縣市「依課綱及課表之規定排授課」項目符合率僅六成四，約三分之一的國民中學仍有精進空間。本報資料照片
監察院調查報告指出，各縣市「依課綱及課表之規定排授課」項目符合率僅六成四，約三分之一的國民中學仍有精進空間。本報資料照片

監察院今天指教育部長期對「國中教學正常化措施」督導不利，所有課都挪去教升學考科的「借課」情形持續，新北市、嘉義縣、嘉義市尤其嚴重，有損學生權益。監院教育及文化委員會通過糾正教育部。

監院教育及文化委員會今年10月14日通過監察委員葉大華提案，指教育部實施國民中學教學正常化措施，只以每年定期抽查訪視、專案輔導為主，未就地方政府訪視結果建立勾稽與合作輔導機制，對政策執行的研究與評估不足，導致借課嚴重、暑假及課後輔導上新進度、強制學生參加課後與暑期輔導、公開學生排名、未依規定常態編班等問題，涉有嚴重怠失。

借課問題尤其嚴重，調查報告指出，各縣市「依課綱及課表之規定排授課」項目符合率僅六成四，約三分之一的國民中學仍有精進空間，其中以新北市、嘉義縣、嘉義市借課情形最嚴重；另私立國民中學違規借課情形較公立學校嚴重，完全符合規定者僅約四成。全國約四分之一學生表示「曾被借課」。

正值108課綱第三年，教師指出首屆學生就讀高三、國三，更多學校違反規定，把彈性學習、自主學習時段挪作升學考科課程，國中課綱內容不涉升學，違規情形又比高中來得嚴重。監院強調，教育部及各地方政府教育局處應就新課綱實施後如何嚴格把關違反教學正常化等問題，積極檢討改進。

對此，教育部回應，目前已要求各縣市政府針對所轄國中，進行教學正常化訪視。國教署針對各縣市訪視結果或歷次陳情案件中，編班或教學正常化有違失情形者，列入教學正常化視導對象。視導過程也進行學生問卷及座談，以了解各校實際執行情形。

國教署進一步說，法規原訂地方政府應督導學校落實教學正常化，並應訂督導方式及奬懲等規定，未來將提高位階，強化管理。國教署也將執行精進教學品質、活化課程與教學等計畫，提升教師課程及教學專業。

教育部 108課綱

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