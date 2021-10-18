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教部再修高中以下學校防疫指引 做這3件事時可脫口罩

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部修正高中以下學校防疫指引，學生上室外和吹湊音樂課、拍畢業照、參加事先造冊的運動賽會時，可有條件脫口罩。本報資料照片
教育部修正高中以下學校防疫指引，學生上室外和吹湊音樂課、拍畢業照、參加事先造冊的運動賽會時，可有條件脫口罩。本報資料照片

國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部今天再度修正高中以下學校防疫指引並公告於官網，室外課和涉及吹奏樂器的音樂課可脫口罩；校內辦理事先造冊的運動賽會，可脫罩進行；室內外拍攝個人照、團體照，在無人有呼吸道狀況、保持社交距離情況下，可脫罩。

教育部修正的防疫指引也提到，校園量體溫從上、下午各一次，改為每日一次；屬於自主健康管理者，若無呼吸道等症狀，可正常上班、上課。

教育部國教署提醒，校內餐廳、美食街和商店都應遵守「餐飲業防疫管理措施」，落實用餐實聯制、環境定期清潔消毒、從業人員戴口罩、勤洗手、協助顧客量體溫和消毒手部；並已放寬桌菜和自助式取菜方式。

國教署也放寬戶外教學，校外教學或戶外教育應保持社交距離、戴口罩、遵守空間容留人數限制；到山林、海濱無須戴口罩，但要與他人保持社交距離；搭交通車應遵守固定座位、上車人數不應超過核定座位人數。

社交距離 口罩 教育部

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