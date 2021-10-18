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31歲男想轉職問「該重考醫牙或電資？」 網不看好曝現實

聯合新聞網 / 綜合報導
網友希望轉職，詢問該考牙醫系或是電資系。示意圖／ingimage
網友希望轉職，詢問該考牙醫系或是電資系。示意圖／ingimage

牙醫系是近年熱門學系之一，一名31歲的網友剛從科技業離職，打算轉行並重考大學系所或研究所，詢問「考電資碩士好還是重考醫牙？」對此，多數網友都認為「考醫牙」是較好的選擇，但更多網友認為，上了年紀要跟高中生競爭並不容易，建議他「等考上再來煩惱」。

有網友在PTT發文表示，他今年31歲，剛離開科技業，原本的年薪約80餘萬，在這之前曾在國營企業工作，高中為六都第一志願，學測分數為69級分，四大大學之一畢業，不過當年考研究所不幸落榜。

該網友說，他常被有碩士學歷的同事嘲笑，因此希望再次投入學校，並趁機轉職，他詢問「現在31歲，重考電資碩好，還是重考醫牙？重考電資碩晚應屆10年，前面工作經驗不一定有承認，重考醫科會不會太晚？晚應屆14年，但醫牙薪水比科技業好很多」。

對此，其他網友留言「當然是醫牙啊，有機會創業」、「醫牙吧」、「考電資幹嘛」、「牙科吧，醫科競爭太激烈」、「醫牙，但這狀況我個人是比較偏好國營」、「可以考慮考中醫師」。

不過多數網友都不看好，留言「當年都考不上，你現在比較勇囉？」、「年紀大了根本無法跟高中生競爭」、「考上再來問你的煩惱要選哪一個好嗎」、「重考醫40歲要值班值到死？」、「考上再煩惱好嗎？說不定最後兩頭空」、「等你考到那個分數再來煩惱吧」。

PTT 牙醫

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