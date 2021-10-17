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大學小到停車格畫跑道 全國這校最小每生只享1廁所

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
世新大學學生12日爆料，操場及旁邊的磚頭地板，遭校方畫上汽機車停車格。圖／讀者提供
世新大學學生12日爆料，操場及旁邊的磚頭地板，遭校方畫上汽機車停車格。圖／讀者提供

世新大學學生上周爆料，校方最近畫汽機車停車格，占用操場PU跑道，凸顯都會區大專校地有限問題。按教育部108學年統計，位於台北市的台科大、北科大、世新、中國科技大學等校，每生平均分不到10平方公尺；台北商業大學只分到2.56平方公尺，相當於一間廁所大小。

教育部70年代推動廣設大學政策，補助國立大學到外縣市設分部，卻沒在法律上爭取教育單位的土地處分權。如今教育部不但無法協助大學取地，還說高教擴張太快，早已不再受理國立大學教學類型分部申請案，以合理管控高教規模。多名大學校長坦言，公校人變多、校地沒變大，已阻礙校務發展。

大學自力救濟卻受阻，如台灣科技大學花15年爭取到蟾蜍山一塊2公頃眷村土地，但取得後遭文資工作者反彈，稱該地是國內「最後的眷村」，再度讓出土地。台北科技大學前陣子想爭取建國啤酒廠用地，也因涉及多項爭議，至今未果。

位市中心的大學難擴張校地，舉校遷往外縣市也是一種做法。教育部表示，目前有3所一般大學完成校本部遷移，包括台東大學知本校區、聯合大學八甲校區、台北大學三峽校區，成功關鍵因素為搬遷符合學校校務、教學及研究需求，並獲師生支持。

但也有學校遷校未果，高教司表示，台南大學原規畫搬遷部分學院到七股校區，但近年少子女化，該校考量學校招生、七股地處位置及師生對於搬遷沒有共識等問題，已決議將七股校區土地歸還台南市政府。

另有部分技專校院將部分學院遷至分部，技職司指出，原高雄應用科技大學部分學院遷到燕巢校區，成功因素為搬遷與併校符合學校校務、教學及研究需求，並獲師生支持。北商大桃園平鎮校區2014年啟用，目前有創新經營學院、空中進修學院等單位入駐。

教育部 高教 世新大學

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