明星高中鼓噪「採草莓」 李家同：學生晚智讓人擔憂

北部最近發生一所明星高中的三年級學生集體到一年級教室外走廊鼓噪的事件，影片在網上流傳，引發關注，長期關切教育的李家同認為，現在的教育不能有威權，但是確實也讓學生失去規矩，而且學生會因為網路上一點無聊的言論就激動，除了顯示網路的威力外，學生是否也有「晚智」的現象，讓他擔憂。

前幾天網路上傳一段影片，是這所學校高三學生約300人，在走廊上集體大喊「採草莓」，起因是一年級的學生在網路上寫了不當的言詞，引發學長不滿，經過校方出面協調才落幕，但明星高中學生集體違反校規引發社會關注。

李家同對這個事件發表自己的看法，認為學弟在網路上講的根本是胡扯，如果不是網路發達，根本不會發生學長集體出征的情況，而學長們不在乎學校的校規，而且不怕老師看到他們一起霸凌學弟，在他看來覺得「不可思議」。

他表示，從前的學校對學生都有很多要求，學生的儀容都要依照學校的規定。現在時代變了，教育界有一種新的想法，認為教育不應該有威權主義，也就是說，不必對學生過份地要求。很多大學生在上課時滑手機，似乎認為這是他的自由，也有些教授不願意干涉，這樣的態度是否讓學生愈來愈沒有紀律？

他認為，學校要求學生有紀律，應該並不能與威權畫上等號，而是提早讓孩子適應社會，有一天孩子畢業進入社會，如果大家都沒有紀律是不可能的，老闆就會要求紀律，學校要求紀律應該是在保護學生。

他曾經去過一所大學向一批教授演講，有一位教授從頭到尾都在看電腦，其他的教授告訴他，這名教授是在做研究，在任何會議上，都不在開會，而在專心看電腦。有同事勸教授不可如此，但是已養成這種習慣，其結果是，升等極不順利。

他表示，高三學生會因為一點小事就集體違規，「年輕人胡鬧是正常的事，但糊塗就讓人擔心了」，年輕人在做這些事之前有沒有想清楚後果？例如對學校校譽的影響、自己會不會受罰等，「事件顯示了我國年輕人成熟的很晚」，讓他擔心。