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大學教師到高中開課 都會生搶著修，偏鄉喊不公

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱上路後，大學端協助高中開設多元選修、彈性學習課，獲學生好評。本報資料照片
108課綱上路後，大學端協助高中開設多元選修、彈性學習課，獲學生好評。本報資料照片

108課綱鼓勵大學教師到高中開課，高中校長分享，多半邀請大學端協助開設多元選修、彈性學習課，大部分都很搶手，學生希望透過這些課程提早認識大學課堂和教師。教育部高教司也祭出實質鼓勵，若高中端邀請大學教師到校上課，可核給的鐘點費數額從高中標準提升到大學標準，每小時增加300元到600元不等。

高雄女中校長林香吟分析，校內生對大學教師開的課程反應熱烈，甚至還會搶不到。學生認為能透過這些課程提前了解大學科系、老師，有些課程內容具有跨域學習的目標，吸引力更強。

中山大學教務長林伯樵說，中山大學多系教師自發性投入高中教學，在高中生的「彈性學習時間」開設輔導特色課程。這讓高中生對大學的想像轉化為具體，大學教師也能從中認識高中課堂變革，實屬雙贏。

例如，校內劇場藝術系到中山大學附中開設表演藝術課程；哲學所到高雄女中開設哲學概論；物理系到高師大附中介紹手機內的電子世界；財管系到高師大附中指導數學如何應用於財務管理；生科系到高雄女中開設大學普生初探。

政治大學也宣布與台北市政府簽署合作備忘錄，本（110）學年開始到高中開設實體、暑期先修、夥伴高中專班、數位通識、微學分與線上開放式等六種課程。已與政大合作的北一女中校長陳智源分享，政大提供學生假日期間到政大學習的機會，這對高中端與大學端來說都很好，大學可以提早選才，高中也可以提早育才。

多數大學教師到都會區高中開課，偏鄉教師喊不公，認為這將影響偏鄉生升學機會。教育部表示，為支援偏鄉及非山非市學校推動新課綱，台灣科技大學等5所學校已成立精進技職教育課程小組，協助推動多元選修等課程。109學年第一學期就協助開了80門課程、成立27個跨校教師學習社群，近8000名師生受惠。

中山大學 政大 偏鄉

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