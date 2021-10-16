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科普閱讀賽長達半年 學生平均讀13本適性讀物

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣師範大學SmartReading團隊舉行第二屆科普閱讀力大賽，今天舉行頒獎典禮。圖／台師大提供
台灣師範大學SmartReading團隊舉行第二屆科普閱讀力大賽，今天舉行頒獎典禮。圖／台師大提供

科學讀物通常較為艱澀，常讓學生望文生畏，台灣師範大學SmartReading團隊舉行第二屆科普閱讀力大賽，比賽期間長達半年，參賽者要經過閱讀能力診斷，並進行閱讀任務挑戰，最後還要參與科普知識會考，參賽者在半年內平均閱讀13本書，動物、寵物類書籍最受歡迎。

科普閱讀力大賽頒獎典禮今天在台北舉行，台師大副校長宋曜廷表示，團隊研發「SmartReading適性閱讀」，藉由3步驟培養學生自律自主的習慣。參賽學生要先參加中文適性閱讀能力診斷（DACC），再依據診斷結果，適配符合學生閱讀能力的科普推薦書單，之後在半年規畫3階段考驗，讓學生挑戰各書的評量任務，累積競賽積分。

根據主辦單位統計，全體594名學生在半年內共閱讀完8010本書，平均每人閱讀13本，男性平均17本，女性9本。其中，國小學生參與最踴躍，且科普讀本難度較低，平均閱讀了18本，國、高中生則因書籍難度較高且要花時間理解，平均閱讀7本。

若以書籍區分，動物、寵物類最吸引學生閱讀，其次是地球生態、天文類書籍。國中與國小學生的選書出現明顯改變，國中參賽者男生與女生選書也有差異，其中物理、化學類喜好落差最明顯，國小男生9.43%、女生7.45%；國中男生13.66%、女生8.95%。

主辦單位今天也進行表揚，小學四年級組第一名、新北市集美國小學生吳勁毅，在競賽期間閱讀了259本書，讀後評量得到A與A+的通過率高達95%；小學三年級組第一名由新北市信義國小學生謝秉言拿下，他在競賽期間閱讀了225本書，讀後評量通過率72%，顯示閱讀的質與量均佳。

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