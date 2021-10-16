學生單日確診增6境外移入 累計總數801例

不少學生的經濟來源主要都是靠父母親給，一名高中生網友提問，自己在台北就讀高中，每月有4000元台幣生活費卻不夠用，不知應否向家人拿更多生活費。有些網友認為，台北市的花費太高，光是每餐費用就100元以上，就算每月有6000元生活費可能也很勉強。

2021-10-12 15:15