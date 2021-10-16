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學生單日確診增6境外移入 累計總數801例
國內疫情趨緩，境外病例增加，教育部今天更新各級學校學生確診案例統計，截至15日下午，較前一天統計新增6境外移入案例，這也是近來單日增加較多的一次，全國學生累積確診個案為801例，其中有721名是本土案例，80名境外移入。
根據教育部最新統計，從今年4月20日到10月15日下午5時30分，共有801名學生染疫，其中721名是本土案例，80名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加6境外，皆為大專學生；若以教育階段區分，大專校院共282名案例、高中119名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。
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