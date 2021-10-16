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影／亞東科大揭牌暨校慶 侯友宜讚放眼國際

攝影中心 / 記者葉信菉／新北即時報導
遠東集團董事長徐旭東表示，「人」是亞東科大最珍貴的資產，亞東一向以勤奮踏實，苦幹實幹、認真合作出名。不但要延續發揚這個美好傳統，還要有放眼世界的眼光。記者葉信菉／攝影
遠東集團董事長徐旭東表示，「人」是亞東科大最珍貴的資產，亞東一向以勤奮踏實，苦幹實幹、認真合作出名。不但要延續發揚這個美好傳統，還要有放眼世界的眼光。記者葉信菉／攝影

亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，遠東集團董事長徐旭東、行政院副院長沈榮津、新北市長侯友宜等人出席，侯友宜大讚學校深耕台灣、放眼國際，並表示亞東科技大學逐步耕耘，讓學生在學習的領域也跟產業密切結合。

遠東集團董事長徐旭東表示，「人」是亞東科大最珍貴的資產，亞東一向以勤奮踏實，苦幹實幹、認真合作出名。不但要延續發揚這個美好傳統，還要有放眼世界的眼光。

亞東技術學院歷經10年努力4次申請改名，於110年6月10日獲得教育部同意改名為亞東學校財團法人亞東科技大學。

亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，行政院副院長沈榮津期許其成為技職教育的典範。記者葉信菉／攝影
亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，行政院副院長沈榮津期許其成為技職教育的典範。記者葉信菉／攝影
亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，遠東集團董事長徐旭東（右四）、行政院副院長沈榮津（右三）、新北市長侯友宜（左五）等人揭牌。記者葉信菉／攝影
亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，遠東集團董事長徐旭東（右四）、行政院副院長沈榮津（右三）、新北市長侯友宜（左五）等人揭牌。記者葉信菉／攝影
亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，遠東集團董事長徐旭東（左）與新北市長侯友宜（右）等人出席。記者葉信菉／攝影
亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，遠東集團董事長徐旭東（左）與新北市長侯友宜（右）等人出席。記者葉信菉／攝影

侯友宜 行政院

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