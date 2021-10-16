影／亞東科大揭牌暨校慶 侯友宜讚放眼國際

亞東科技大學上午舉行揭牌儀式與 53 周年校慶典禮，遠東集團董事長徐旭東、行政院副院長沈榮津、新北市長侯友宜等人出席，侯友宜大讚學校深耕台灣、放眼國際，並表示亞東科技大學逐步耕耘，讓學生在學習的領域也跟產業密切結合。

遠東集團董事長徐旭東表示，「人」是亞東科大最珍貴的資產，亞東一向以勤奮踏實，苦幹實幹、認真合作出名。不但要延續發揚這個美好傳統，還要有放眼世界的眼光。