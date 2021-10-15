方新舟與KIST善用「打群架」 帶領眾人翻轉教育

天下文化今（15）日舉辦《與孩子一同編織未來》新書發表會，該書主題圍繞在台灣最大公辦民營實驗教育體系— KIST學校的發展歷程與教育理念，天下文化主筆吳錦勳以大量第一手採訪觀察，側寫KIST學校主要推手、誠致教育基金會董事長方新舟與其夥伴的創辦故事。

以「關懷弱勢、科學救國」為使命的誠致教育基金會從2017年開始以公辦民營的方式承接公立中小學，目前經營6所學校，為偏鄉小校注入創新教育能量，帶來全新轉機。

尤其今年5、6月全台停課不停學，KIST學校顛覆民眾對偏鄉學習困境的想像，為避免學生在家無法有效學習，KIST學校憑著融入數位科技的教學方法、密切親師生合作及連結社區資源，成功維持學生到校比例，守住遠距教學成效。

停課2週，KIST學校之一的花蓮縣三民國中到校比例達全縣最高，每天仍有約3、40位學生安全到校學習，避免更大的學習滑坡。

同為KIST學校的雲林樟湖生態國中小校長陳清圳深耕偏鄉十餘年，他觀察KIST學校能在疫情中落實有效教學的關鍵是徹底落實「打群架」的教育理念，藉由事先凝聚教學共識，避免班級壁壘分明的窘境、減輕單一老師壓力，「用全校力量照顧每個孩子」。

凝聚共識說來容易，做起來備常艱辛。「辦學最難的是改變學校文化，」方新舟在記者會上直言，偏鄉教育難題多、大家也都掉過眼淚，「有時不確定能否翻轉環境，凝聚共識、孩子狀況或外力挑戰都是挑戰，」他感謝所有願意相信KIST學校的師生群，尤其今年總學生數創新高、達800多位，比以往多近300人，「這些孩子才是引發改變的最大能量。」

方新舟不只是KIST學校重要推手，更是台灣民間推動數位教育的引路人，一路號召年輕活水翻轉教育。在停課不停學期間，免費線上教學平台在偏鄉發揮重要功效，其中「均一教育平台」執行長呂冠緯、「LearnMode 學習吧」總監陳逸文等人過去都曾受方新舟牽線、指引，捨棄社會價值眼中的穩定高薪路，栽入台灣教育圈。

「當時覺得竟然有人會把腦筋動到醫學生身上？」與會的呂冠緯分享10年前擔任台大實習醫生時，熱愛教育的他會撥空拍攝教學影片、上傳到YouTube，沒想到此舉得到方新舟的注意，當時方新舟正計劃引進全球最大免費線上學習平台「可汗學院」，創立台灣版可汗學院——均一教育平台，他主動邀請呂冠緯加入團隊、一路栽培，10年後呂冠緯成為均一平台教育基金會董事長，均一成為全台使用者最多的免費線上教育平台。

「方大哥不只為台灣成立誠致、均一，更重要的是他展現出為所應為，捨我其誰的俠客精神。」呂冠緯如是說。

從成立均一教育平台、到打造全台最大公辦民營實驗教育體系，方新舟以行動證明藉由打群架號召夥伴、建立團體共識，教育確實可以不一樣。