日韓娛樂成為精神食糧 沈信宏和盛浩偉的文學書寫

當娛樂潮流在生活中無孔不入，流行文化和純文學間的界線早已模糊。聯副於70周年之際再度與台積電攜手，由台積電文教基金會贊助舉辦「台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？」，邀請盛浩偉、沈信宏，和蔣亞妮一起聊聊，分享流行娛樂如何介入他們的生活，並成為滋長他們創作的養分。

台積電青年文學論壇，作家盛浩偉（左起）、沈信宏、蔣亞妮出席。 記者曾原信／攝影

盛浩偉從國小開始接觸日本流行音樂，搭上哈日風潮，從濱崎步聽到椎名林檎。他自認現在已經逐漸脫離流行，但日本音樂對他的影響力仍舊持續著。沈信宏則是從早安少女組、鈴木亞美，一直追到現在的韓團偶像。他們回憶年少時期的瘋狂，不停蒐集著周邊商品、專輯，拼湊出自己的青澀青春。

沈信宏形容：「你不知道什麼時候開始，不知道什麼時候結束，但你回想起來，它就剛好完整記錄你那一段人生經歷的一些回憶，或是那時後的痛苦，那時候每天回家只能看電視的那種孤單寂寞。然後你把所有的情感都寄託在那些努力中的少女身上，它就完整的保留了那一段痛苦的回憶。」

從早安少女組遴選，到韓國選秀節目「PRODUCE」系列，沈信宏被螢光幕裡逐夢的少年、少女們吸引，跟著他們同喜同悲，再也離不開偶像的「坑」。他彷彿進入無底洞，每天追新進度，還要補上舊的「功課」，以致於他能清楚爬梳出日韓演藝圈近年流變的脈絡，並明確感受到兩國之間風格的差異。

已經離開「坑底」變為觀察者的盛浩偉，點出選秀節目讓觀眾看到素人如何變成明星，除了有一起成長的共感，「Idol」更滿足了觀看者的理想，「你會夢想自己是當中的一部份，這也是流行娛樂文化的一個本質。」

最讓沈信宏心痛的，莫過於「PRODUCE 48」選出的限定女團IZ*ONE，在爆發遴選造假風波後，無預警提前解散。看著女孩們在舞台上哭成一團，沈信宏半夜看著影片，同樣邊看邊哭。「這是對我人生很重要的打擊，我一定想要把它寫出來，一定想要把它用文字記錄下來，那已經是很內發的東西了，我甚至不會覺得那是很羞恥的，因為那就是我想要召喚世界各地，有在看報紙副刊、讀文學書的粉絲讀者，我們一起來回憶這段痛苦的經驗。」

台積電青年文學論壇日前舉行，作家沈信宏分享日韓流行文化的觀察。 記者曾原信／攝影

韓國偶像成為沈信宏的精神食糧，也成為他文章裡的一部分，「那已經變成我們這一代作家，我這個作家最直接的養分了。」

盛浩偉同樣受到日本動漫和電影、電玩等元素澆灌，日文系出身的他甚至覺得，這10年間日本漫畫比日本文學精彩很多。或許外界會質疑這些次文化，如何能登純文學之堂？但盛浩偉直言，次文化的面貌是純文學可以借鏡的，兩者品質上未必有高低之分。

台積電青年文學論壇日前舉行，作家盛浩偉暢談對日本流行音樂文化的觀察。 記者曾原信／攝影

「這就是我們生命經驗的一部分，確實這就是我們這個世代的感覺結構。」沈信宏和盛浩偉用文學紀錄了時代，把這些生命片段化作糖果、寶物， 放進名為文學的糖果罐或寶物箱，繼續傳遞給同世代或是下個世代的讀者。

把目光轉回台灣，現任國中老師的沈信宏，在和班上同學討論偶像時，明顯感受到了隔閡。現在的青少年，不再單純哈日、瘋韓流，影響他們更多的，是抖音裡的大陸偶像。沈信宏發現，孩子們的課餘時間，多半分配了給那些能夠快速滿足他們的產物，比起看老師的書，他們更願意花時間滑手機看偶像們的短影片。

即便如此，沈信宏和盛浩偉不會停止把流行文化內化後變成文學作品輸出的過程，繼續用文字填補著普羅大眾沒有看到的角度，徜徉在沒有邊界的文學世界中。