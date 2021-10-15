SUPER教師給釣竿 協助孩子心中的鑽石發光發熱

台南市安南區青草國小老師吳宗勳將課程融入社區，讓孩子認識在地文化、農作、生態，進而懂得回饋與服務，培養帶得走的能力，獲選台南市SUPER教師，並代表角逐全國SUPER教師。今天評審來校訪視，他分享教育理念與教學心得，「每個孩子的心中都有1顆鑽石，需要我們協助發掘與雕琢。」

吳宗勳曾擔任張老師專線服務志工，實際體悟到教育真的可以改變及救一個人的命運，他全方位關心孩子的學習與家庭，把每位學生當成自己的孩子照顧，帶學生走出教室，實際體驗學習。

青草國小位於安南區曾文溪出海口溪畔，當地主要農作就是紅蔥與蒜頭，並有豐富的濕地生態以及濃濃的廟宇文化，他帶著孩子走進社區，認識在地農業文化，在學校教導學生種蔥，也曾引領學生幫忙家務、農事賺取畢業旅行的費用，藉此了解父母的辛勞，以及賺錢的辛苦，更懂得珍惜與回饋。

鄰近海濱，鹽分高，農田沒種植，卻何以還有水？這是祖先的智慧，讓農田有水，降地農田表土鹽分，秋季可順利種植蔥蒜等農作。學生也喜歡農田有水的日子，因為可抓到魚，吳宗勳會請來新住民家長料理學生抓來的魚，讓孩子品嘗異國料理。他也帶學生走到出海口觀察動植物生態，認識在地特色與風情，培養學能。

「只要我一站上講台，就不能辜負孩子那雙寫滿信任的雙眸；只要我一拿起麥克風，就不能玷污孩子那對充滿期待的雙耳，一定要傾心待之，全力以赴。當孩子看到我的付出，感受到我的關愛，他也會以相同的態度回饋，讓我願意投入更多的心力，這就是我在教育崗位上的教學精神。」

「孩子的教育，我沒有什麼特殊的方式，總是根據孩子個別差異，提供不一樣的教學方法學方法，因為天下沒有一把鑰匙，可以打開所有的門；沒有一首歌曲，可以訴盡所有的心情。」吳宗勳說，在教育現場，學生是活的，環境是動的，在一連串教與學的過程中，教師一定要是活的。