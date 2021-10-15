幼幼班帶尿布上學!彰化縣非營利幼兒園有餘額快報名

彰化縣萬興、明倫國中和三潭、永興國小設立非營利幼兒園，饒明國小附幼新設兩歲幼兒專班，今天舉行聯合揭牌典禮，4所非營利幼兒園及饒明幼兒專班可招收362名幼童，目前4所非營利幼兒園還有名額可申請入學，每人每月2500元，家長可為孩子把握機會報名。

4所非營利幼兒園及饒明幼兒專班聯合揭幕典禮，今天在二林鎮萬興國中舉辦，二林鎮長蔡詩傑、議員陳一惇、議員洪騰明等人出席。現場架設電視螢幕，縣長王惠美透過VR直播與另外3所國小非營利幼兒園的幼童互相打招呼，別的國小非營利幼兒園觀看聯合揭幕典禮的表演等活動過程。

王惠美說，今天之前，縣政府已設置17家非營利幼兒園，招收1348名幼童就讀，今天聯合揭幕的4所非營利幼兒園，有兩所設在國中，兩所設在國小，另饒明國小附幼兩歲幼兒專班，都是縣政府積極向教育部爭取，獲補助7511萬8900元加上縣府配合款955萬2100元，利用現有校舍土地新建或改建。

承攬彰化縣110學年度新設非營利幼兒園的4所公益法人，二林鎮萬興非營利幼兒園著重在地文化及農產特色，員林市明倫非營利幼兒園擁有全縣獨一無二的天空步道迴轉溜滑梯，田中鎮三潭非營利幼兒園以舒適、溫馨、美感的學習環境搭配主題學習課程，永靖鄉永興非營利幼兒園結合在地文化與藝術美感。

員林市饒明國小附設幼兒園是縣內第一所設有兩歲專班的幼兒園，規畫2至3歲的適齡主題課程和適性個別教保服務；王惠美笑著說，萬興國中非營利幼兒園和饒明附幼的兩歲幼兒專班，幼兒都要帶尿布上學，老師特別辛苦，要訓練幼兒逐漸自立，把帶尿布換成揹書包上學。

到今天為止，彰化縣已成立21家非營利幼兒園（含今天成立的4家），月費每人2500元，同一家庭第二胎幼童上學月費1500元，第三胎免月費，低收入戶免費，身心障礙幼童優先入學。4所新設非營利幼兒園招生餘額如下：萬興國中66名、明倫國中60個名額、三潭國小55名、永興國小44名，饒明幼幼專班招生16人爆滿，抽籤入學。