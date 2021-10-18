改變從這裡開始 政大社科院「最強發電站」

政大綜合院館。 圖／政大秘書處提供

在面對全球各種新舊交雜的挑戰與轉變之際，大學除了應具備教學、研究與服務等功能外，也應該與政府和企業一起肩負起社會責任。政治大學社會科學學院「行政管理碩士學程」11月起將展開111學年度招生，提供職場人士最強發電站，觸動社會正向改變。

政大社科院長楊婉瑩表示，社科院肩負國家治理人才培育重責大任。 圖／政大提供

政大社科院使命：具有影響力的人才培育社會科學學院是政大的招牌，擁有悠久的歷史，最堅強的師資，和優良的學習環境。社科院透過7系3所、4學程的力量，培養專業知識人才來協助國家治理。

院長楊婉瑩表示，政大社科院不只是追求知識的所在，更肩負起領導與改變社會的責任。社科院以培育具同理心的人文領袖人才，作為發展方向。我們強調關懷了解社會需求，以專業知識協助解決社會問題，對國家社會發揮影響力。

行政管理碩士學程 職場最強發電站政大行管碩作為政大社科院所屬在職專班研究所，楊婉瑩院長認為，其角色定位在於扮演「職場發電站」，不僅提供職場人士回到校園知識補給充電，更能讓不同生命經驗在此交會的電光石火，轉化為促成改變的能量。行管碩作為大學與社會互動聯結點，讓不同領域、公私部門學生，將實務議題帶回學校討論，透過知識深化，找出社會實踐的解方。

行管碩執行長羅光達指出，行管碩的學生來自公私部門不同領域，因此處處留心皆有學問。當同學們有了社會經驗再回到校園，帶著社會的觀察與歷練，從既有經驗中提煉出創新的能量。行管碩成立的目標，就是讓同學們於既有的工作經驗中，再透過科學的方法、有系統的邏輯思考，將學術訓練成果回饋到工作決策上面。

行管碩執行長羅光達指出，學程使命是為國家培育未來決策人才。 圖／政大提供

兼顧多元與專業的行管碩楊婉瑩院長說，行管碩所獨具特色，一是在於課程上，兼顧多元選擇與專業訓練，整合院內各系所相關教學研究資源，含括既有系所如政治、經濟、社會、財政、地政、公行、民族等系，以及勞工、社工與國發三所等領域提供多元選擇，同時設計出專業的四大教學模組，課程分為「公共治理」、「社會創新」、「財經政策」與「社會勞動」四大模組教學，強化專業知識能力的培養。二是在於，師資陣容上，兼顧了理論與實務，除了社科院130多位專任教師之外，同時向外擴展，延聘多位產官學界強棒（政府官員首長以及業界領袖）擔任講師，將實際經驗與理論做最精彩的詮釋與連結。

羅光達執行長指出，社科院的使命是預見及解決國家未來十年的問題，培養決策人才。學生組成除公部門中高階文官外，也廣納民間企業、金融機構、社會企業等傑出人士，透過學程內的師生多元互動，彼此學習。自106年起，學程與國防部合作建立現役軍人在職進修管道，陸續成立國防專班與領導決策專班，育成中高階軍士官。學生們經由軍文交流，轉換思考邏輯，將所學再回饋到職場，協助優化決策系統。

政大「行政管理碩士學程」，是職場人士最強充電站。 圖／政大提供

不斷創新成長的行管碩對於行管碩的未來發展，楊婉瑩院長期許能夠不斷創新，突破虛實界限、跨越專業及公私部門藩籬，拓展產官學聯結，在役後能進行更多國際合作互訪，讓過去平行發展的領域產生交會點。彼此串聯交流學習，讓大學、政府及企業一同肩負起社會責任，共同創造公共價值與社會鏈結，觸動社會正向改變。

政大行管碩111學年度招生簡章10月27日上網公告，11月6日、12日將舉行招生暨報考說明會，想要更了解行管碩，可上官網查詢。