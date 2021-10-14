110文藝創作獎頒獎 視障師與視力賽跑紀錄「最後」的美

110年教育部文藝創作獎得獎作品結果揭曉，今年總計511件作品參賽，53件獲獎，參賽作品多元，還有教師獲得戲劇劇本及童話雙料獎項，也有因視神經退化、視力僅剩0.01的大學教師創作不輟，今年已是第五度獲得文藝類獎項；另也有學生以「梁、祝」愛情經典故事，巧妙運用說書人串接全場，以台語編寫歌仔戲劇本拿下特優獎項。

教育部長潘文忠致詞時表示，文藝創作獎走過41個年頭，有非常多的文學創作者、文學家投入，成為創作家的重要平台，為了鼓勵師生繼續創作，獲獎作品將與兒童文學圖書畫創作獎，聯合在全台灣各地巡迴展出，獲獎作品也將放在網站上與各界分享得獎者的心血。

南台科大通識教師方中士以「最後的隆頭魚」拿下教師組短篇小說特優，小說描述癌癒重返澎湖東吉嶼的張恭，在面對文明的節節逼近、小島迅速沒落、海域生態危機等現實問題，仍選擇留下陪伴獨居老母，某日與海洋公園小隊長下海同時遇見瀕臨消失的巨型隆頭魚，張恭返鄉昇華成一種使命意義，隆頭魚線宗也凸顯了「最後」的意涵。

實際上，方中士曾親訪澎湖的南方小島，也成了這篇小說的發源地，但他因視神經退化，20年前開始視力逐漸下滑，如今雙眼僅剩0.01，他靠著聲音輔助系統創作不輟，有感於科技對人類的幫助，卻也發現科技對環境的破壞，希望能用筆記錄下即將消逝的物，雖然越來越看不見大自然的「美」，卻也成為他拚命創作的光。他說，退休前能再度獲獎相當榮耀，也希望透過作品，讓社會更重視海洋保育。

台師大國文系專案教師陳亭佑以「避樓近詠」獲教師組詩詞特優，他特別邀請住在台中的父母北上受獎，希望把榮耀歸給父母。他受訪時說，老家是大家庭，父母很少有機會北上，投稿獲獎另一方面是個世俗的場合，讓他能順便帶著父母台北半日遊。重視生活的他，也常把生活、家庭融入古典詩，希望能讓讀者有共感。