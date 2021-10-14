苗栗國中湯秀琴獲校長領導卓越獎 相隔8年苗縣再次獲獎
教育部昨天公布今年度校長領導卓越獎獲獎名單，包括國小組11人、國中組5人及高中組4人，全國共20位校長獲獎，苗栗縣苗栗國中校長湯秀琴為國中組全國5名獲獎校長之首，11月19日教育部將於國立中正大學公開頒獎表揚。
苗栗縣政府指出，教育部為表彰校長對教育的貢獻，自2004年開始辦理校長領導卓越獎遴選，以激勵校長形塑學校優質教育，促使教育邁向卓越的理想。今年全國共64位校長進入複選，國小組32人、國中組17人、高中等學校組15人，教育部邀學者專家、校長代表、教師代表及家長代表等相關人士進行評選，經審慎討論，決選出20位校務領導表現卓越的校長，每人都可獲得獎座與獎金20萬元；苗栗縣在2013年曾有校長獲此殊榮，相隔8年再次有縣內校長獲獎，縣府將另頒獎金20萬元，以資鼓勵。
苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗國中校長湯秀琴表現出極具個人特色的領導風格，以「真誠領導心」、「專業領航心」、「攜手同行心」的三心領航學校、達成教育願景，展現卓越的領導績效，並能根據學校優劣勢，確立學校定位，發展出不同的適性教育，足為教育界的典範，她的獲獎讓全縣教育人員都與有榮焉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言