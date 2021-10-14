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苗栗國中湯秀琴獲校長領導卓越獎 相隔8年苗縣再次獲獎

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗國中校長湯秀琴獲校長領導卓越獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗國中校長湯秀琴獲校長領導卓越獎。圖／苗栗縣政府提供

教育部昨天公布今年度校長領導卓越獎獲獎名單，包括國小組11人、國中組5人及高中組4人，全國共20位校長獲獎，苗栗縣苗栗國中校長湯秀琴為國中組全國5名獲獎校長之首，11月19日教育部將於國立中正大學公開頒獎表揚。

苗栗縣政府指出，教育部為表彰校長對教育的貢獻，自2004年開始辦理校長領導卓越獎遴選，以激勵校長形塑學校優質教育，促使教育邁向卓越的理想。今年全國共64位校長進入複選，國小組32人、國中組17人、高中等學校組15人，教育部邀學者專家、校長代表、教師代表及家長代表等相關人士進行評選，經審慎討論，決選出20位校務領導表現卓越的校長，每人都可獲得獎座與獎金20萬元；苗栗縣在2013年曾有校長獲此殊榮，相隔8年再次有縣內校長獲獎，縣府將另頒獎金20萬元，以資鼓勵。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗國中校長湯秀琴表現出極具個人特色的領導風格，以「真誠領導心」、「專業領航心」、「攜手同行心」的三心領航學校、達成教育願景，展現卓越的領導績效，並能根據學校優劣勢，確立學校定位，發展出不同的適性教育，足為教育界的典範，她的獲獎讓全縣教育人員都與有榮焉。

苗栗國中校長湯秀琴獲今年度校長領導卓越獎，圖為校內社區共讀站「舞蝶館」啟用。本報資料照片
苗栗國中校長湯秀琴獲今年度校長領導卓越獎，圖為校內社區共讀站「舞蝶館」啟用。本報資料照片

教育部 苗栗縣

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