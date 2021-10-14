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國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

聯合新聞網 / 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
「魷魚遊戲」。圖／Netflix提供
「魷魚遊戲」。圖／Netflix提供

*內文含劇情雷

魷魚遊戲》(Squid Game）短短幾天就攻下全球收視冠軍的地盤，這齣戲，它談人性善與惡的拉扯與拔河，透過韓國童年時期熟稔的魷魚遊戲，和觀眾談階級、談移工、談難民、談性別、談勞資雙方等議題。它看似給予社會最底層的階級一次人生重整的選擇權，甚至，它給出玩家可以終止遊戲的彩蛋。

但，終究生殺大權仍掌握在上位者的手上。遊戲規則的制定者，不是這些參賽者，是少數的，高高在上的權力者。男主有可憐卻也有可議之處，在工作職場得不到幸運之神的眷顧，不思振作，逕讓自己變成社會邊緣人、魯蛇。妻子與之離婚，女兒生日當天，他輸光手頭僅有的籌碼，甚至，還有個糖尿病嚴重的母親要照料。

人生沒有悲催，只有更悲催，當一個人連生理需要都無法滿足，如何談安全感？我們要怎能高調地要他對所處的環境或身邊的人產生隸屬與愛？我在《魷魚遊戲》看見男主被呼巴掌，韓美女犧牲尊嚴倒戈。如果，一個人連自尊的不要的時候，他們展現既絕望卻想奮力得求生意志，這是多麼荒謬的矛盾？

456位來到這個遊戲的他們，每個人都有自己難言的血淚故事，還有不得不參與的理由。

「魷魚遊戲」劇中設定的遊戲包括台灣人所熟悉的「一、二、三，木頭人」。圖／NETFLIX提供
「魷魚遊戲」劇中設定的遊戲包括台灣人所熟悉的「一、二、三，木頭人」。圖／NETFLIX提供

「一二三木頭人」看似童趣，你的生死竟在一動一靜之間就被決定了，像極了我們在職場裡的處境，你要聽話，還是要做自己？跋涉在理想和現實之間，從陶淵明到蘇軾，從關漢卿到蒲松齡，哪一個不是在科考仕途路上，猶豫著玩與不玩？

或許，人生也像「椪糖」這個關卡，你的仕途飛黃騰達，你的官宦浮浮沉沉，有時候，取決的不只是能力，還可能是運氣。諸葛亮選擇劉備，而非曹操；李白在夜郎兵敗，讓宗氏傾盡一切救其脫困，詩仙在盛唐曾不可一世，最後落得夜郎自大的罵名，這是不是也意味著生命常是一場遊戲一場夢？你選擇了，好走、難走，最終，還是要負責此生的成敗。

至於，第三關「拔河」，則是讓我想到入什麼圈，找什麼同溫層，就變成怎樣的人？這是一次身分認同之戰，你要選擇怎樣的隊友，我們要一起向上提升，還是一同向下沉淪？看起來是神隊友最後會不會變成豬隊友？看起來一直放箭的，最後會不會拉你一把，救你脫離死劫，就像王安石和蘇東坡。每個人在合作之前，當然會評估團隊的總戰力，但不是每次你都會選對戰友。或許，職場不像拔河戰，選錯隊友就會一命嗚呼，但也考驗我們對於與人共事、與之合作的高EQ。

整齣劇，最讓我感到痛苦的是：第四關「打彈珠」，這真的是意料之外的意料之外的轉折，前一關和你打天下的戰友，這次挑戰兔死狗烹的人性之惡。荀子的人性之惡，讓你心有戚戚焉，孟子的人性之善，我們的惻隱之心？羞惡之心？辭讓之心？是非之心？共好善意的價值瞬間崩盤，對照歷史上，那些只可以共苦，卻無法同甘的人物，倒也明白：人性魔王大關卡會在重大人生抉擇處考驗你對善與惡的信念。

第五關是跳玻璃橋，這一關考驗你必須記住前人的選擇，無論對與錯，你才能讓自己得以脫困。這是否意味著「以銅為鑑，可以正衣冠；以史為鑑，可以知興替；以人為鑑，可以明得失。」劇中選擇的錯誤，是致命的結局，無法挽回的悲劇，但是，人生並非如此，人生多些溫情，有時候你選擇錯誤了，可以進行重設，即便繞遠路了，還是可以窺見不一樣的風景，雖說戲如人生，但人生只需要從錯誤中修正自我，而非要求自己幾近完美的苛求。

最後一關就是魷魚遊戲，兒時玩伴李政宰與朴海秀無論輸贏，同樣面臨過恐懼、憤怒、謊言等情緒，還有男主選擇友情想棄賽的一幕，都讓我明白：日常生活，常常傷害最多的，可能是自己最親、最愛的人，一如自己常把生活所有的壓力，沒有保留地往親友身上丟包，甚至還會任性地情緒勒索，自己最珍視、最喜歡的，反而受到最多的磨難。

COVID-19襲來，《魷魚遊戲》透過韓國人兒時常玩的遊戲，把它設計成人性善惡的抉擇大戲，每個國家同樣會面對貧富問題、社會階級、移民問題，不同的政策，也讓人民的生活也迥異的風景。

看完《魷魚遊戲》剛好正在進行墨子〈公輸〉的課程，我想讓學生思考的是：墨子提倡非攻與兼愛，並不是要弱者坐以待斃，而是讓弱者培養能力，面對攻擊也條件反擊，也就是所謂的魯蛇逆襲。

墨子明白人性的自私，因而，他不放棄人性之愛，墨子像亂世會出現的「英雄」，一位救世主存在之必要。戰國時代談富國強兵，很像《魷魚遊戲》談的強者生存術，墨子偏要強者放棄利益，甚至，他組織社會底層的人民，靠團結合作讓整個階級翻轉，當你擁有護己的神力時，誰也不能再漠視你、欺壓你。

墨子摩頂放踵，籌組復仇者聯盟，並不是好戰，而是反戰。〈公輸〉就是墨子為困在水深火熱的人民，伸出溫暖的手，強勢救贖的內容，精采程度不輸給漫威電影的情節。

〈公輸〉的三個重點人物就是墨子、對戰對象古之巧人「公輸盤」、還有楚王。公輸就是成語「班門弄斧」的魯班。魯班這次要幫楚國製造一個攻擊神器「雲梯」，雲梯能讓楚國士兵快速攀越，成功越過城牆，秒擊對手。

墨子聽到消息，立刻馬不停蹄地從北方齊國火速趕往南方的楚國，據說墨子花了十天就抵達。他靠著地表最強的論辯邏輯，以子之矛攻子之盾的辯論技巧，輕鬆把魯班KO了。墨子的類比邏輯，讓魯班落入他的思辨陷阱：

我請魯班替我去殺一個人，你老大不願意，你拒絕我不殺人的理由是的「義固不殺人」。

楚王要你去殺宋國的人，你卻完全沒有抗拒，難道殺宋國之人，不算「義固不殺人」的價值？這招請君入甕的神邏輯，讓魯班掉入前後矛盾的陷阱，此刻，魯班只能冷處理：你逼我沒用，我上面還有隊友楚王。

這和《魷魚遊戲》上對下的掠奪，權貴與弱勢階級之間，無法存有人我的悲憫之心，強弱的分享之情，反要他們自相殘殺的戲碼，是否很雷同？

這次，墨子遇到的楚王，可說是大魔王等級，他是可以掌控生殺大權的上流階級。墨子如法炮製地用縝密的邏輯來讓楚王跳坑，落入他的思考陷阱，他用譬喻類比告訴楚王，你擁有的財富、土地、物產等都比孱弱的宋國強上百倍、千倍、萬倍，你去欺負比你弱的，算甚麼英雄好漢？難道你有怪癖，你不正常？最後，再搬出「臣見大王之必傷義而不得」來搶下話語權。

楚王雖然說輸墨子了，卻不願棄賽，他怎麼可能把到手的鴨子拱手讓人？所謂的公平正義，是掌權者說了算，這次楚王又把魯班搬出來，就像《魷魚遊戲》侵略者是不會輕易罷手，你總摸不透，掌權者會出什麼招？一如參賽者不懂下一關遊戲的規則會是什麼？

為了闖關，活下去，大家也只能咬牙含淚繼續和你玩下去了。

哇塞！這是墨子反客為主，不慌不忙地啟動強大的遊戲模擬機制，這也是〈公輸〉全篇最精采的地方。墨子像玩家配合楚王的遊戲規則，彈他以退為進，逼魯班用小型雲梯進攻，趁機展示了自己強大防守的武力裝備。

這些讓魯班看到眼花撩亂的防城寶物，魯班每次進攻都被墨子秒回擊，楚王觀戰的自信心，在一次又一次的模擬對戰中，漸漸被消弭了。

魯班最後輸到耍無賴，這讓我想到「張德秀」在玻璃橋時，怎樣都不願往前，他不認輸的臉龐，沒有願賭服輸的氣度，總是用誰拳頭大，誰就是贏家來顛覆你的三觀。墨子當然明白這點：目前的處境是「人方為刀俎，我為魚肉」，無論他多麼努力，楚王也可以一刀讓他斃命。他要冷靜，對應環境的詭譎變化，最後，墨子使出強勢回歸的招式：那就是料敵機先。

他知道楚王不會願賭服輸，他應該已萌生殺人之心，他搶先丟出未爆彈：楚王「雖殺臣，不能絕也」。他勇敢嗆聲說：追隨我兼愛、非攻信念的墨粉，已有三百人動身前往宋國了。王即便殺了我，還是殺不了已在宋國等著的墨粉了。(這算是黑幫烙人搶地盤嗎？)

男主為生存在這場遊戲關關難過，關關過地活下來了；墨子從道德和技術迫使楚王放棄攻宋的念頭，墨子的生存是利他兼愛。人生的戰局至此，我思考的是：人活著要學著適應社會立下的生存規則，我們要遵守還是有自己的價值？而利人利己的價值，不斷拉扯時，我們的選擇標準是？當然，無論如何決定，你都要為自己的抉擇負責，畢竟人生是自己的。

南韓劇集《魷魚遊戲》成為全球熱門話題。美聯社
南韓劇集《魷魚遊戲》成為全球熱門話題。美聯社

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