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不只台大與哈佛！這21所美大學都找我國學校學華語

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部執行優華語計畫，國內10所大學與美國21所大學簽約合作。本報資料照片
教育部執行優華語計畫，國內10所大學與美國21所大學簽約合作。本報資料照片

多年來美國哈佛大學執行「哈佛北京學院」合作計畫，每年暑假派學生到中國大陸北京學華語，今年將轉往台灣，明年暑假改與台灣大學合作，計畫也更名為「哈佛台北學院」。台大昨證實此事，並說將有60名學員來台參訪，在台大修習為期8周的中文課程，也將造訪九份、陽明山等北部景點。

這樣的華語台美華語學習，不只限於哈佛與台大。教育部看準中國大陸華語機構「孔子學院」漸退出美國，今年砸4500萬元執行「優華語計畫」進攻補位，即將選送我國10所大學共36名教師到美國大學任教，並邀168名美國學生來台學華語。台灣師範大學與加州大學洛杉磯分校簽約、清華大學與麻省理工學院等名校合作。

但獲選出國的華語教師說，教育部釋出的補助金太低，赴美後恐成窮忙族。也有大學主管表示，和美方談薪確實是一大挑戰，聘師的美國理應負擔教師薪資，但該國過去常與中國大陸合作，陸方一向祭出諸多優惠，讓美國認定「延攬華語教師不必花大錢」。

對此，教育部國際及兩岸教育司回應，教師這一行值得邊做邊學，永遠有精進空間，教育部未來擬安排華語教師報名海外的實體或線上增能課程，協助提升教學專業知能，以及到國外教書意願。

國際司也說，教育部設有「補助選送華語教學人員赴國外學校任教要點」，目前除補助赴美華語教師每月1200美元（約3萬3千元台幣）生活費，還會按當地物價水平補助機票費和教材教具費。

教育部執行優華語計畫，國內10所大學與美國21所大學簽約合作。圖／教育部提供
教育部執行優華語計畫，國內10所大學與美國21所大學簽約合作。圖／教育部提供
教育部執行優華語計畫，國內10所大學與美國21所大學簽約合作。圖／教育部提供
教育部執行優華語計畫，國內10所大學與美國21所大學簽約合作。圖／教育部提供

華語 美國 教育部

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