17歲高中生減輕爸媽負擔 開發健康管理App顧爺奶

為了家人健康著想，宜蘭縣羅東高中三年級學生楊承鈞今年7月學寫程式，從無到有費時逾2個月，開發一款App「智能健康管理系統」，讓照顧家人能隨時掌握祖父母的身體狀況。不過，該系統目前仍有不足之處，楊承鈞將持續精進使其更完整，並以上架為目標，希望能幫助其他家庭的照顧者。

楊承鈞的爺爺、奶奶因癌症、心臟手術住院，家人在其出院後辛苦照顧，工作養家之餘，還是希望他們能維持生活日常，卻又擔心無人陪伴而發生意外。17歲的楊承鈞有感於此，萌生開發「智能健康管理系統」的念頭。

「智能健康管理系統」分為地圖、健康管理、訊息通知，以及COVID-19；不只能顯示並記錄使用者當前位置、身體數據，還能在使用者發生危險、意外或進入COVID-19高風險區時，發送其相關資訊、服務建議處理方式給照顧者，作為後續判斷。

楊承鈞表示，系統概念是運用物聯網、適地性服務，以及疾管署開放式資料。透過在助行器上建置相對應感測器，爺爺、奶奶使用時，助行器能主動量測其生理訊息，同時記錄移動軌跡、移動速度等，讓家人不用時刻打電話確認安全，就能透過手機系統，隨時掌握其身體狀況。

他利用今年暑假開始學寫程式，過程中遇到技術困難或不如意會向指導老師蔡育叡請教，費時2個多月，完成App「智能健康管理系統」；儘管該系統目前已經成型能使用，仍須精進資料處理、花時間累積資料等。