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學習歷程檔案遺失擴大？教部說明「這兩類資料」也會不見

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學習歷程檔案遺失擴大？教部說明這兩類資料也會不見

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
學習歷程檔案公版模組才剛走過資料遺失風暴，日前卻又因系統大塞車，教育部緊急宣布延後上傳期限，未料今天再有私立高中校長發現遺失的檔案清冊竟比首波清單多出74件。本報系資料照
學習歷程檔案公版模組才剛走過資料遺失風暴，日前卻又因系統大塞車，教育部緊急宣布延後上傳期限，未料今天再有私立高中校長發現遺失的檔案清冊竟比首波清單多出74件。本報系資料照

學習歷程檔案公版模組才剛走過資料遺失風暴，日前卻又因系統大塞車，教育部緊急宣布延後上傳期限，未料今天再有私立高中校長投書本報，表示10月6日接到國教署最新彙整的遺失檔案清單，發現遺失的檔案清冊竟比首波清單多出74件，該校校長質疑，恐怕還有更多未爆彈，痛批政府善後七零八落，教育部公信力再度被質疑。

教育部表示，事發第一時間，廠商先透過系統軌跡，查出9月5日至22日區間內共有7854名學生上傳共2萬5210件資料，但最初僅針對在這段區間「新增檔案」的學生進行通知，後續卻發現若學生在這段過程中重新上平台調整原始檔案，比如更新檔案，或是刪除檔案，相關資料也會跟著遺失，但受影響範圍仍在2萬5210件的範圍中，10月6日也重新造冊行文提供給學校查核，將持續協助受影響學校、學生，重新上傳檔案。

日前才傳出逾2.5萬件高中學習歷程檔案上傳後遺失，近8000名學生受影響，教育部今天表示，目前學生已回傳2萬3404件檔案，完成率是百分之九十三，還有約1800份資料，學校仍在協助學生處理中。教育部長潘文忠今天也並在立法院備詢台上二度表示「很抱歉」、「對不起」。

沒想到今天卻有高中校長以「檔案遺失不斷增加 學習歷程如何善後」為題投書本報，表示9月23日晚間被通知200多件資料遺失，四天後再被通知學生遺失資料包含56件課程檔案，286件多元表現，未料國教署日前又以最速件來函，並附上遺失檔案清單，經比對後發現竟多出72件，多元表現也多出兩件。該校校長批評，承包廠商管理鬆散，備援機制薄弱，教育部至今善後仍七零八落，就連遺失件數都搞不定，令師生憂心忡忡。

國教署的檔案清冊事發後就不斷被質疑，新北市共有六校使用教育部學習歷程檔案公版模組，其中四間私校均無備份，受影響學生人數約2400位。其中一私校校長受訪時表示，事發當下請學生回頭檢查檔案是否遺失，確實發現有些不在國教署清單的檔案也不見了，但只要學生反映檔案遺失，學校就會協助處理，請學生補上傳，再請老師重新認證。

教育部明天上午將前往立法院教育及文化委員會進行業務報告，但在已出爐的62頁業務報告中，僅提到調整學習歷程檔案上傳容量、補助偏遠學校充實學生學習歷程檔案、提高大學透過學習歷程檔案適性選才等內容，但對於檔案遺失、備援機制卻是隻字未提。

教育部 立法院

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