台南市增取外師再下1城 補助金額全國第1

台南市教育局為加速雙語學習，向教育部爭取外師經費補助，教育部已同意再補助1540萬元，增聘22名外師，加上現有39名外師，將使陣容更堅強。

市長黃偉哲表示，台南市已研訂雙語相關政策、中程計畫及各項方案，厚植學生全球溝通力，以提升未來競爭力。雙語學習環境的營造刻不容緩，近年陸續投注預算，除增聘優質外籍教師外，並協助各國中小進行雙語教學，增加學生接觸英語機會，使學生從生中養成雙語溝通力。

教育局長鄭新輝說，南市獲得國中小部分領域課程雙語教學實施計畫1540萬元補助，額度為全國第1，這22名外師近期內將陸續至學校進行雙語課程推動。

則台南市雙語教育暨英語教育資源中心外師組的東區勝利國小教務主任黃郁雯表示，學生與外師互動，除豐富語言刺激，也分享不同國家的生活與學習經驗，讓學生在互動與學習過程實踐多元文化交流，更能理解與尊重不同文化的差異。

勝利國小校長葉和源指出，外師組業務繁雜，為促使更多外師能加入教學行列、提供更好的外師教學支援，教育人責無旁貸。