高中生每月5000生活費喊「不夠用」 網友挺：台北物價太高了

不少學生的經濟來源主要都是靠父母親給，一名高中生網友提問，自己在台北就讀高中，每月有4000元台幣生活費卻不夠用，不知應否向家人拿更多生活費。有些網友認為，台北市的花費太高，光是每餐費用就100元以上，就算每月有6000元生活費可能也很勉強。

一名網友在「爆廢公社公開版」提及，家人不贊成他在高中時期打工，應該要專心唸書，但一個月只有4000元生活費的他，光買1280月票就只剩不到3000元，其他花費還包括一個禮拜5天的三餐費用以及文具等雜費，導致原PO不知如何向家人開口增加生活費，因此向其他網友提問「一個月生活費5000會太多嗎？」

有些網友認為，學校有提供營養午餐，原PO應該要節儉學理財；不過，不少網友覺得台北市的生活開支昂貴、物價太高，對於沒有零用錢的原PO來說，目前的生活費的確是不夠用，「光三餐就很少了，學生時期不吃飽怎麼讀書，更何況還要買文具」、「8000才夠現在高中生的零用錢，不多也不少」、「我之前高職幼保科時都要一直買材料，早點去學校當交通隊為了吃免費早餐，有時餓了直接喝水喝到飽」。

原PO事後表示，學校的膳食為外包廠商，須另外自費，加上自己跟家裡人的作息是完全錯開，並沒有在家吃飯，一個禮拜也很少跟媽媽講話，才猶豫應否開口要錢，並沒有嫌棄或抱怨的意思。他也補充，最後跟媽媽討論後，也獲得對方答應給一個月5000元的生活費。