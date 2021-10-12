學習歷程檔案逾9成完成回傳 蘇貞昌：將向相關廠商究責

高中職學習歷程檔案因工程師失誤發生遺失意外，國民黨立委萬美玲今天詢問後續進度，教育部長潘文忠說，目前已經處理的學生回傳檔案數已有2萬3404件，完成率是93%，還有約1千8百份還在請學校協助學生處理；行政院長蘇貞昌說，等事情處理完後，會由教育部對相關廠商究責。

萬美玲今天在院會質詢時表示，學習歷程檔案出包，目前處理進度如何，她也問教育部查出當初「手滑」的工程師是誰了嗎？這個系統外包給國立暨南大學，但教育部和他們簽定的行政協助合約中沒有相關罰責，只有學生資料外流的罰則，未來會究責嗎？

潘文忠說，經過清查，有81校、7854位學生共2萬5210件檔案受到影響，到昨天為止，已經處理2萬3404件，完成率93%，還有1千8百多份，還在請學校協助學生，他也說發生遺失真的很抱歉、就是對不起。

潘文忠說，導致意外發生的工程師已經查出是哪一位，就是承接系統團隊內的工程師，工程師當初是因為要做機房向上集中管理，在過程中發生失誤，目前首要先協助學生將資料回傳。

蘇貞昌說，契約中雖沒有規定處分，但還是可依照採購法究責，發生這項失誤令人感到遺憾，也應該究責，相關的失誤不能再犯，等事情處理好告一段落後，會要求教育部向相關廠商究責。