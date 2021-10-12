南市午餐營運政策新突破 明訂學校廚師獎勵制度

台南市教育局剛完成午餐工作手冊修訂，明訂學校廚師考核獎勵制度，包含年終獎金、績優晉薪等獎勵項目，同時針對資深、專業廚師也訂定獎勵制度，鼓勵學校廚師投入營養午餐製備工作，激勵士氣也提升學校午餐品質。

教育局長鄭新輝表示，市長黃偉哲非常重視校園食安，肯定學校廚師用心烹煮午餐的用心，今年春節就特別加發55萬元的春節慰問金，更指示教育局應該建立完整的廚師績優考核激勵制度，讓每位廚師的辛勞獲得最大鼓勵。

這次午餐工作手冊修正及廚師獎勵制度研訂，特別邀集學校營養師、午餐秘書等共同參與。發現有部分學校為激勵士氣，已訂有廚師考核及獎勵措施，但缺乏明確依據，以致經費使用上常遇困難，因此透過午餐工作手冊修訂，希望讓廚師獎勵制度更明確，建立全市統一做法，是整體午餐營運政策的一項突破，更是對優質廚師的積極肯定。

黃偉哲市長表示，為學生提供營養均衡的美味午餐是教育重點，近年極力推動廚房中央化政策，讓台南市成為中央廚房整合的全國示範城市，期待透過考核獎勵制度，給資深、專業的廚師實質獎勵，也能吸引更多優質廚師加入學校午餐業務行列。

鄭新輝說，學校午餐為代收代辦業務，在家長繳納的午餐費以外，市府每年額外補助午餐廚房設備增購維護，及小型學校營運經費等，總補助經費近4000萬元。另也積極向中央申請3章1Q的國產溯源食材補助經費，整合運用各項午餐補助計畫，為學生提供物美價廉的優質午餐。

鄭局長進一步表示，台南市午餐收費雖然平價，但是各校午餐廚房工作夥伴分工努力，齊心提供師生們衛生安全的美味佳餚，品質絕對可以保證，臺南市統計110學年度有近92%學校午餐來自公辦公營的自設廚房，每日順利如期供應餐食，仰賴每位廚師發揮精湛手藝，