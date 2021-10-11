中興、中山併私立醫大都喊卡 主要原因是它

國立大學「求醫」難。台中市中興大學、高雄市中山大學分別尋求與鄰近的私校中山醫學大學、高雄醫學大學「公私併」多年，兩邊今證實，合校案都已喊卡，主因是掌握財產的私校董事會未點頭。公私併在國外行之有年，國內卻一路卡關，公校主管提議國內立法單位完善法規，提升私校合作意願。

國立大學基於國際排名、培育人才等因素積極爭取設醫學系，今年初交通大學與設有醫學院的陽明大學成功合校，上個月清華大學獲准成立學士後醫學系。和清大同時申請增設後醫系的興大、中山則獲「可繼續籌備」，還可繼續努力。

興大、中山另與私立醫學大學討論合校多年，中山大學校長鄭英耀表示，校方想與高醫大合校，但對方有來自董事會的壓力，暫不討論合校。中山大學目前持開放態度，不排除和其他學校討論合併或合作的可能性。

中興大學也曾傳出想併中山醫大，但中山醫大校長黃建寧說，合校是董事會職權，校方目前沒再和興大討論合校，但和興大等多所大專校院保持跨領域合作關係，其餘不便多談。

興大、中山期盼的公私併非不可行，中正大學教育學研究所教授詹盛如去年發表「大學公私立整併之分析成果報告」，指出國外大學已有許多併校案例，通常是大校垂直整併小校，而非陽明、交大所做的水平合併。

興大和中山進一步舉美國常春藤名校康乃爾大學為例，康乃爾雖為私校，內部的農學院、獸醫學院等四個學院由政府支持，可做為國內參考。

不過，教育部高教司長朱俊彰今年初受台灣教育研究院社邀約，發表演講時提到，國外併校模式都不適用於我國高教環境。實力強的私校董事會擔憂喪失主導權，無意與公校合併；瀕臨退場的私校或許有意被合併，甚至直接捐贈、轉手給他人，卻難吸引公校接管。總言之，無論哪一種形式的公私併，在國內都有難度。

鄭英耀說，少子化成定局，瀕臨退場的私校更迫切面臨「公私併」議題，呼籲立法單位先由此著手，擬定退場落日條款，給退場議題一個處理期限，也給公私併更多發展機會。

鄭英耀分析，早期私校董座「捐資興學」，傳到下一代、第三代，目前普遍觀念是「投資辦學」，學校若關了、財產充公，恐讓董事家族感到不光彩。因此，若能開放私校退場後拿回財產，將提升私校與公校合作意願，有望更快樹立國內「公私併」典範。

詹盛如舉例，日本政府近年推出「讓渡」機制，開放私校拆分成多個學院，讓渡給不同大學，並開放國立大學法人同時經營多所大學，以此應對少子化下的高教環境。這種運作方向值得台灣參考，但將增加政府財政負擔，且國內大學尚未法人化。

教育部高教司指出，現階段建議各校「先合作再合併」，鼓勵各校透過教學研究、行政治理兩種模式試辦公私併。基於國內高教發展趨勢及社會期待，公私併適合由公立大學主導，避免外界質疑公有資產移轉至私人單位。

高教司進一步說，教育部鼓勵試辦的第一種公、私校合作模式是「教研精進模式」，建議合作學校建立跨校合作機制，如推動跨校雙主修、雙聯學位，破除學校間現有組織分界，促進教師、學生、職員間的流動。

第二種模式為「治理創新」。教育部指出，此模式開放不同學校建立共同治理與決策機制，讓雙方辦學品質與標準一致，強化實質合作關係。政府持續鼓勵各校提案運作這兩種模式，從中找出適合我國的公私併模式。

教育部提醒併校背後的隱形成本。朱俊彰舉例，今年初剛合校的陽明交大，光是研議校名就引發許多爭議，因為這涉及校友對校園的情感，很難尋求共識。合校後，如何整合領域重疊的系所，以及如何說服外界，讓大眾相信合併必能帶來效益，都是大學主管要面臨的考驗。