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北市家長反對國小設日照 憂長者發病影響教學

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
芝山國小為台北第一個日照中心進入校園的案例，將運用行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，外加走廊空間，預計收托人數30人。圖／社會局提供
芝山國小為台北第一個日照中心進入校園的案例，將運用行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，外加走廊空間，預計收托人數30人。圖／社會局提供

北市推動「一學區一日照」，由芝山國小打先鋒，開辦初期以服務65歲以上失能長者，收托人數為30人。不過芝山國小家長會反彈，認為長者發病無法預測，社會局豈能「硬推」讓失智、失能的長者進入校園，議員說「就饒了芝山國小」。對此，北市社會局表示，老人日照的特別設置於學校行政大樓內，鄰近校門且有獨立出入口，日照內設有門禁管制，完全與學生教室區隔。

社會局規劃，設在芝山國小內的日照中心將在每周一到五的上午7時至晚間7時營運，服務30名65歲以上的輕、中度失能長者以及50歲以上的失智症者，除提供生活照顧外，也希望能促進長者健康、訓練生活自立，便從2019年開始展開改建作業。

芝山國小家長會長李宜純表示，校內多為12歲以下國小生，且還設有托嬰中心，若失智、失能的長者進入校園，家長去上班怎能放心讓孩子待在學校？失智發病無法預測，甚至小學生活動力旺盛，不慎造成長者碰撞又該怎麼辦？

李宜純表示，家長們不反對設置日照中心，但反對設置在任何一所國小，社會局為何一定要硬推、為何不另起爐灶？建議設置在護校內提供學生實習，發揮更大效益。

社會局表示，配合學校規劃，預計增設側門，通往教學區廊道，以電子圍欄阻隔。對此做法，家長會仍認為難接受，因為任誰都無法保證長者與小孩不會接觸。

議員汪志冰表示，家長已明確表達反對，內部家長代表調查結果也是「一面倒」反對，「還有家長講到哭出來，社會局就饒了芝山國小，還給學校一個純淨的環境。」至於活用校內閒置空間，汪說，家長期待是作為與學生教學相關的應用。

社會局長周榆修說，家長態度很堅定，但是溝通是必要的成本，老人日照的特別設置於學校行政大樓內，鄰近校門且有獨立出入口，日照內設有門禁管制，完全與學生教室區隔，並不會相互影響，另外，社會局盡力協調長輩與家長接送時間錯開。

周榆修說，老幼共學在日本、歐洲皆有成功案例，在台灣也非首創，屏東縣前進國小設有失智服務據點。因應少子化校園出現餘裕空間，基於活化市有場地閒置空間的立場，北市盼能積極將社福設施推向校園，達到社區融合、老幼及身障共學。

社會局長周榆修說，老人日照的特別設置於學校行政大樓內，鄰近校門且有獨立出入口，日照內設有門禁管制，完全與學生教室區隔。圖／社會局提供
社會局長周榆修說，老人日照的特別設置於學校行政大樓內，鄰近校門且有獨立出入口，日照內設有門禁管制，完全與學生教室區隔。圖／社會局提供

失智症 北市 政大

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