未來3年竹縣公幼將增37班 預計增加近千個就讀名額

新竹縣府預計在2024年前，花費4億元新增11所公立及非營利幼兒園，其中4所已在去年開始招生，縣長楊文科表示，新竹縣公共化教保服務比例今年已達到56%，較去年成長7%，未來3年會持續增加幼兒園及班級數，滿足家長對公幼的需求。

縣府表示，新竹縣是全國第2年輕的城市，幼年人口比率占16.11%，因此民眾對於平價優質教保服務需求強勁，縣府也持續推動相關政策，同時獲得教育部挹注，包含位於竹北高鐵特定區內的嘉豐非營利幼兒園，已有4所公幼在去年開始招生。

教育處指出，縣府持續規畫公立及非營利幼兒園，111至113學年度預計增加37班，總計增加916名幼生名額，也將達成縣長楊文科原先增設50班公立及非營利幼兒園班級的政策，提高教保服務供應量，照顧幼兒並減輕家長負擔。

教育處說，將在111學年度規畫新設員崠國小、碧潭國小、芎林國小、新港國小、新豐非營利幼兒園，華興國小附幼，總計8班，預計增加130名幼生名額；112學年度開辦文小十規畫8班、湖口文小10班非營利幼兒園，博愛小非營利幼兒園3班及新庄子非營利幼兒園4班，增加666名幼生名額；113學年度增設勝利國中附設幼兒園2班及中山國小附幼2班，增120名幼生名額。

縣府也報喜，斥資1億5365萬元打造的第一所非營利幼兒園「嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心」，因為建築以調色盤概念設計，近日榮獲「2021國家卓越建設獎」中最佳規畫設計類金質獎肯定。