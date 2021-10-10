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國高中生未打BNT可上網預約 北市還有10.9萬名額

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
12歲以上國高中生，如未於校園完成接種，可以至1922平台預約，北市尚有約10.9萬個預約名額。本報資料照片
12歲以上國高中生，如未於校園完成接種，可以至1922平台預約，北市尚有約10.9萬個預約名額。本報資料照片

全台民眾陸續接種第二劑疫苗，台北市副市長蔡炳坤表示，中央1922疫苗預約平台第11期有兩種疫苗，長者第二劑莫德納明天早上9點開始系統預約；第二劑AZ疫苗，將於後天上午10點開始預約。另外，12歲以上國高中生，如未於校園完成接種，可以上網預約，北市尚有還有約10.9萬預約名額。

蔡炳坤表示，68歲以上長者（55歲以上原住民）在8月4日前已接種過第一劑莫德納疫苗，北市將準備接種第二劑莫德納疫苗，民眾可於明天早上9點開始到至台北市COVID-19疫苗接種系統預約。

蔡炳坤表示，本次疫苗是70歲以上長者接種後的剩餘量，將於10月13日至15日先提供約3.1萬個預約名額，後續再陸續視中央莫德納疫苗配發狀況，會儘快繼續安排接種服務。

蔡炳坤表示，中央1922疫苗預約平台第11期有兩種疫苗，BNT疫苗第一劑從明天早上10點開始預約，對象為45歲以上、22到12歲、18歲以上第9類對象。另外，12歲以上國高中生，如未於校園完成接種，可以至1922平台預約，北市尚有約10.9萬個預約名額。

蔡炳坤表示，AZ疫苗第二劑，將於後天上午10點開始預約，對象為7月22日前已接種第一劑的18歲以上民眾、7月30日前已接種第一劑的54歲以上民眾，北市將提供約11.7萬個預約名額。

莫德納疫苗 北市 AZ疫苗

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