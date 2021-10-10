霹靂舞納巴黎奧運項目 國手搶先在國慶登台演出

教育部表示，今天有多組學生團體參加國慶大會暖場表演活動，包括由莊敬高職為主、學生所組成的TBC舞團，表演主題「世代融合，街舞賀國慶」。其中的霹靂舞已納入2024年巴黎奧運比賽項目，今天表演也有霹靂舞國手參加演出，其餘成員則由兒童舞者、高職舞者、職業舞者和50+熟齡舞者共150人組成。

今天是雙十國慶日，教育部表示，今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，呈現民主自由守護全體國人的安全，讓世界特地在同樣嚮往自由的夥伴，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟。

教育部指出，TBC舞團表演結束後，緊接著是由新北、桃園、台南等3個縣市的國小、國中、高中職及大專等130名韻律體操選手所組成團隊，表演主題「璀璨青春，我們的主場」；最後壓軸則是We.R特技跆拳表演團，由國中到大專共55名學生所組成，表演主題「團結與希望」。

另外，來自新竹、桃園、苗栗、新北市的客家文化特使、共55名國小學生所組成的「國立客家兒童合唱團」，在本次慶典與6名對國際賽事、國內防疫工作、重大災難救助、社會安全維護有顯著付出、犧牲與貢獻的代表共同領唱國歌。

教育部學特司表示，由國小至國中共16族、60名原住民學生所組成的「Shenai原住民孩子合唱團」，也在國慶大會中重新詮釋抗疫名曲「手牽手」，以純淨清朗的原住民古調與母語演唱國慶禮讚，藉由天籟歌聲祈禱，並祝福這塊土地上的人民共同面對疫情的挑戰，早日迎來戰勝疫情的歡樂生活。

國慶大會結束後，教育部表示，部長潘文忠也在主席台前與台北大學、中國醫藥大學、銘傳大學、台北教育大學等4所擔任禮賓人員的接待學生合影並頒發感謝狀，共同慶祝中華民國生日快樂。