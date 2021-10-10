遊戲場可以躺著仰望天空 苗栗縣國小揮別罐頭遊具

苗栗縣86所國小今年打造校園新遊戲場，揮別傳統罐頭遊具，獅潭鄉豐林國小搭配特有的山景，設計攀爬架，可以自創玩法爬上爬下，還可以躺在軟網上仰望天空，通霄鎮圳頭國小則以「冒險」為主題，融入攀岩、繩索及登山等元素，學童都好喜歡。

教育部去年11月底核定苗栗縣86所國小，總經費8031萬，更新遊戲器材，要求必須經財團法人全國認證基金會（TAF）認證機構認證合格才能驗收，近來新遊戲場陸續啟用，縣府教育處統計目前尚有14校施工中，今年底將全數完成改善，已完成的圳頭、豐林國小等校都展現特色，也獲得好評。

豐林國小遊戲場採用以訓練體能為主的室外攀爬架，設計師以獨特彎管流線造型，搭配白色軟繩的手工編織，色調與學校中廊同色系，融入整體校園景觀，並配合學校遠山的景色，鋪面設計以天然木屑取代橡膠，讓遊具不僅是遊戲場，更是校園中的裝置藝術作品。

豐林國小校長黃君婷說，一開始學童也不知道怎麼玩，但一陣子後，就可以想出不同的玩法爬上、爬下，有學童喜歡爬到約2公尺高攀爬架，躺在軟網上仰望天空，爬上去的過程有挑戰，也需要技巧，訓練協調性及膽量。