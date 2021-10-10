快訊

雙十國慶流程看這！國民女婿羅一鈞、跆拳道銅牌得主羅嘉翊領唱國歌

遊戲場可以躺著仰望天空 苗栗縣國小揮別罐頭遊具

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉豐林國小新遊戲場揮別傳統罐頭遊具，也是校園中的裝置藝術作品。圖／豐林國小提供
苗栗縣獅潭鄉豐林國小新遊戲場揮別傳統罐頭遊具，也是校園中的裝置藝術作品。圖／豐林國小提供

苗栗縣86所國小今年打造校園新遊戲場，揮別傳統罐頭遊具，獅潭鄉豐林國小搭配特有的山景，設計攀爬架，可以自創玩法爬上爬下，還可以躺在軟網上仰望天空，通霄鎮圳頭國小則以「冒險」為主題，融入攀岩、繩索及登山等元素，學童都好喜歡。

教育部去年11月底核定苗栗縣86所國小，總經費8031萬，更新遊戲器材，要求必須經財團法人全國認證基金會（TAF）認證機構認證合格才能驗收，近來新遊戲場陸續啟用，縣府教育處統計目前尚有14校施工中，今年底將全數完成改善，已完成的圳頭、豐林國小等校都展現特色，也獲得好評。

豐林國小遊戲場採用以訓練體能為主的室外攀爬架，設計師以獨特彎管流線造型，搭配白色軟繩的手工編織，色調與學校中廊同色系，融入整體校園景觀，並配合學校遠山的景色，鋪面設計以天然木屑取代橡膠，讓遊具不僅是遊戲場，更是校園中的裝置藝術作品。

豐林國小校長黃君婷說，一開始學童也不知道怎麼玩，但一陣子後，就可以想出不同的玩法爬上、爬下，有學童喜歡爬到約2公尺高攀爬架，躺在軟網上仰望天空，爬上去的過程有挑戰，也需要技巧，訓練協調性及膽量。

圳頭國小為了避免罐頭遊具的單一玩法，且期待能結合學校地景地貌，決定採用冒險主題，土丘輔以攀岩、繩索及登山等元素的設施，還有學童喜愛的溜滑梯，另座則是設計繩索攀爬網，提高遊戲難度，手腳並用挑戰，圳頭國小校長盧盈智表示，遊戲場結合攀爬、滑溜、感覺統合、平衡等多功能，希望讓學童能夠在安全的遊戲場享受樂趣，求更好的自己。

苗栗縣通霄鎮圳頭國小新遊戲場採用冒險主題，土丘輔以攀岩、繩索及登山等元素的設施，還有學童喜愛的溜滑梯，受到學童歡迎。圖／圳頭國小提供
苗栗縣通霄鎮圳頭國小新遊戲場採用冒險主題，土丘輔以攀岩、繩索及登山等元素的設施，還有學童喜愛的溜滑梯，受到學童歡迎。圖／圳頭國小提供

苗栗縣 教育部

延伸閱讀

女力報到 「苗栗女孩月」創意海報徵選頒獎發表成果

苗縣盤點各都計區23處危險路口 獲補助1.5億元進行改善

嘉市中央廣場全齡遊戲場啟用 攀岩牆與溜滑梯共構

影／醫師娘登山墜谷亡 家屬質疑拉到老舊繩索遇不測

相關新聞

口罩人生 童注音學不好求矯正

疫情期間，外出、上課一律都要戴口罩，不過卻也出現講話不清楚、看不到嘴型的情況，對於正在學講話的孩子影響很大，想透過視訊學...

校園會客室／女攀樹師帶孩子挑戰自我

「當我穿過樹冠層，可以看見綠葉像地毯一樣將我環抱」今年廿七歲的許荏涵是全台第一位女攀樹師，最高爬過約七十公尺、近廿層樓的...

新北學校取消用餐隔板採漸進開放 下周從偏鄉開始

疫情趨緩下，學生用餐是否能取消隔板引發討論，新北市政府副發言人呂家愷表示，已經邀各代表討論，目前定調採漸進式開放，第一階...

遊戲場可以躺著仰望天空 苗栗縣國小揮別罐頭遊具

苗栗縣86所國小今年打造校園新遊戲場，揮別傳統罐頭遊具，獅潭鄉豐林國小搭配特有的山景，設計攀爬架，可以自創玩法爬上爬下，...

不只清大！超過40校學生會投票率都超低 台大438票就上

清大前學生會長因一篇3000字「給新生的話」遭網友圍剿，引咎辭職，事後還被起底該屆候選人只有一個，投票率不到3%，代表性...

孩子不會看臉色 專家：可教讀肢體語言

三到五歲的孩子情緒發展主要是透過「看人臉」來學習，不過隨著新冠肺炎疫情爆發，人人都戴著口罩，臉被遮住了，導致有些孩子難以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。