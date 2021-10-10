不只清大！超過40校學生會投票率都超低 台大438票就上

清大前學生會長因一篇3000字「給新生的話」遭網友圍剿，引咎辭職，事後還被起底該屆候選人只有一個，投票率不到3%，代表性被質疑。實際上，學生會長投票率低落情況存在已久，國內至少40所大學的學生會長，投票率門檻都落在10％以下，甚至曾有私校有兩組候選人參選，投票兩次仍未過門檻，整整流會一年；台大今年投票率也不到3%，單靠438張選票就獲「壓倒性勝利」。

學生團體分析，法律雖保障學生組成學生會，卻因代表性不足、缺乏預算，確實難讓學生「有感」，才會導致投票參與度低。

根據教育部107年全國大專校院學生會概況調查，全國146所大專院校中，有40校的學生會長當選門檻在10%以下、33校未設門檻。該調查也發現，在105至107年間，學生會長參選組數下降，多數僅有一組候選人，選舉投票率未達一成的學校也有上升趨勢。

若以台灣大學為例，日前才剛舉辦過學生會長的選舉，總計4位候選人參選，但投票率卻不到3%，由於學生會選罷章程未設當選門檻，最後單靠438張選票就獲「壓倒性勝利」；清大也未設當選門檻，僅註明若是同額競選，同意票要大於不同意票，若超過兩人以上競選，獲多數票者當選。

世新大學三年前也有兩組候選人參選，即使投票兩次，人數皆未過當選門檻，整整流會一年，最終由社團代表互推學生代表參與校級會議，隔年才重新選舉。

三年前曾在競選期喊出「學權甦醒，如你所願」的世新學生會長候選人邱冠茹，卻曾因長期主張性別友善、女性主義，在競選過程飽受匿名攻擊。她說，學生本來就要認識自己的候選人，自己過去有些關於性別、抵抗的攝影作品，卻變成網友取素材攻擊的地方，讓她大感無奈，但對她來說，若不在乎人權議題，還談什麼學生權益？

學生會投票率低落，台灣學生聯合會秘書長陳估熊分析，大學法雖保障學生組成學生會，但在各級會議上，學生代表人數不足，甚至因缺乏預算難以推行相關業務，都難讓一般學生「有感」；台灣青年民主協會理事長張育萌也說，若學校能提供學生會更多資源，學生會勢必能更有效推動政策。

國立高雄餐旅大學餐旅管理研究所助理教授陳明國，過去曾受教育部青年署委託進行大學學生會概況調查。他表示，學校應帶動整體公民意識及素養，學生會也要在乎學生需求，才能引起學生共鳴，而在執行改革方案後，無論成功或失敗，都要把成果讓同學知道，若只是辦理娛樂活動，多半只是「一次性」，不僅對公共事務沒有太大幫助，大家恐怕也只記得演講者跟歌手。