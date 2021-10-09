國家語言發展會議 李永得：將提4年國家語言復振計畫

文化部邀請教育部、原民會、客委會共同主辦首次「國家語言發展會議」今於台灣師範大學舉辦正式大會，由行政院長蘇貞昌帶領各部會與會，文化部長李永得表示，文化部將提出4年國家語言復振中長程計畫，以更多資源共同推動國家語言的復振與發展。

蘇貞昌致詞時表示，每一個人的母語都是最美的，語言是文化的載體、靈魂，母語斷、文化滅。過去，威權政府為方便統治及展現威權，打壓與自己不同的語言，在民主自由時代，如果生活中沒有實際活用語言，語言則可能在不知不覺中加速流失，期許各部會更努力推動國家語言發展、落實母語活用，讓台灣因為平等、尊重母語，更為多態多樣。

李永得說，語言不僅是一種溝通工具，而是國家最重要的文化資產，要瞭解一個族群的歷史、文化，最有價值的就是其語言。過去因為政策的錯誤，導致大家忽略了語言的文化性功能及價值，文化部作為國家語言發展法主管機關，一定會傾全力與大家一起努力建立母語傳承、使用、應用的環境，期盼與大家共同迎向「共存、共榮、共享的語言共和國」。

客委會主委楊長鎮表示，期盼透過跨族群語言公共領域的建構，使台灣每一個族群語言都能得到最好的成長；原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod說，原民會已設置16族語的語言推動組織，並設立專責研發及獎勵機構，未來將與中央各部會及地方政府、民間團體、部落族人等共同推展原住民族語言保存及推廣工作。教育部長潘文忠則指出，學校是國家語言發展很重要的一步，111學年度起，國、高中將再增加一堂母語課程，教育部也將透過本土語言情境對話演講、夏令營等，落實本土語言於生活中的活用。

針對台灣台語、馬祖語、台灣手語等目前尚缺乏明確權責機構的國家語言，李永得說，文化部將與教育部共同討論、分工，讓每一種語言在研究、推廣等都能有專責單位負責；至於國家語言名稱的建議，文化部後續將提出方案與各界充分討論，最重要的原則是每一種語言應該尊重族群想要使用的名字，初步建議在書面語的部分，可通稱使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、台灣華語、台灣手語、馬祖語等名稱；至於口語稱呼則建議採「約定俗成」，尊重每一個族群希望使用的名稱，真正落實尊重「多元文化」。

李永得強調，國家語言發展會議後，文化部將以中長程計畫形成具體政策，增取更多的經費及員額，以落實政策。期盼與大家共同努力，實踐未來「共存、共榮、共享」語言共和國的理想境界。